Wanneer een studentenrekening?

Om een studentenrekening te openen moet je studiefinanciering ontvangen en/of een voltijds mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen. Voldoe je niet aan deze voorwaarden? Kijk dan of je nog wel in aanmerking komt voor een betaalrekeningen voor jongeren.

Wat kost het?

Net als de meeste betaalrekeningen voor kinderen, hebben studentenrekeningen geen vaste kosten. Wel betaal je de standaard kosten voor bijvoorbeeld betalen en geld opnemen buiten eurolanden.

Op een studentenrekening kun je meestal rood staan en een creditcard nemen. Daar betaal je wel voor.

Bankrekening Leeftijd Creditcard

(per jaar) Rood staan Studenten ABN AMRO Studenten Pakket* 16-30 €15,72 8,1% ASN Bank Studentenrekening** 17-29 €27,50 9% Bunq Easy Bank Pro*** niet mogelijk ING Studentenrekening 18-30 €14,40 9,2% Rabobank Rabo Free 18-25 €15 niet mogelijk

Peildatum: januari 2026

* ABN Amro heeft voor medische studenten een apart betaalpakket.

** ASN Bank: je kunt 3 dagen per maand gratis rood staan.

*** Bunq: betaald pakket (€9.99 per maand) gratis voor studenten zolang je studiefinanciering van DUO ontvangt.

De meeste banken geven geen rente over het tegoed op een studentenrekening. Alleen ASN Bank biedt jongeren en studenten 0,01% rente.

Creditcard voor studenten

Bij alle studentenrekeningen kun je vanaf je 18de een creditcard nemen. Dat is meestal een speciale creditcard voor studenten met een lager tarief, behalve bij ASN Bank.

Het belangrijkste verschil met een creditcard voor volwassenen is dat de bestedingslimiet over het algemeen lager is:

ABN AMRO: €500 (inkomen van €500 tot €1150) of maximaal €2500 (inkomen boven de €1150).

ING, Rabobank: €1000.

ASN Bank: geen creditcard speciaal voor studenten. Het bestedingslimiet is afhankelijk van je inkomen.

Contant geld storten en opnemen

Wil je contant geld storten? Steeds meer banken brengen kosten voor in rekening. Ook het opnemen van contant geld (in euro's) is niet altijd meer gratis.

Geld storten

ABN AMRO: 0,5% over het gestorte bedrag tot €6000. Boven de €6000 €5 plus 0,5% over het gestorte bedrag (biljetten). Munten: €2,80 per storting + 0,25% over het gestorte bedrag.

ASN Bank: gratis.

ING: 2 stortingen per jaar gratis, daarna €6 per storting (biljetten). Munten: €6 per storting.

Rabobank: eerste 4 stortingen per jaar €2,44. Daarna €10 per storting (biljetten en munten).

Contant opnemen in euro's

Bij ASN Bank betaal je niets voor een geldopname in euro's.

ABN AMRO: tot €6000 per jaar gratis. Daarboven €5 plus 0,5% van het opgenomen bedrag.

Bunq: 6 gratis opnames per maand. Daarna voor de volgende 5 opnames €0,99, daarna €2,99.

ING: 12 opnames per jaar gratis, daarna €0,80 per opname.

Rabobank: €0,81 per opname bij een geldautomaat die niet van Rabobank of Geldmaat is.

Rood staan

Je kunt op de meeste studentenrekeningen ook rood staan. Behalve bij de studentenrekening van de Rabobank en Bunq. De rente is meestal iets lager dan bij rood staan voor volwassenen. Bij ASN Bank mag je 3 dagen per maand gratis rood staan, net als op de betaalrekening voor volwassenen van deze banken. De limieten voor rood staan zijn wel lager dan bij volwassen.

Mobiel betalen

Bij alle banken kun je ook gratis betalen met je mobiele telefoon als student of jongeren. Bij alle banken is dat met Apple Pay voor iPhones of Google Pay voor Android-toestellen.

Automatisch omgezet

Ben je afgestudeerd of heb je de eindleeftijd van de studentenrekening bereikt? Dan wordt je rekening meestal automatisch omgezet in een rekening voor volwassenen.

Je gaat dan niet alleen vaste kosten betalen voor je betaalrekening of -pakket, maar vaak ook hogere kosten voor rood staan en kosten voor je creditcard. Uit berekeningen van de Consumentenbond blijkt dat je het 2 tot 3 keer meer kost. We gaan hier uit van de vaste kosten, een creditcard en een aantal dagen per jaar rood staan.

Bekijk dus goed welke betaalrekening voor volwassen het best bij je past en overweeg om over te stappen naar een andere bank. Gebruik hiervoor onze vergelijker.

Korting op verzekeringen

Bij ABN AMRO, ING en Rabobank krijg je als student kortingen bij verzekeringen.

De Studentenverzekering van ING bestaat standaard uit een aansprakelijkheids-(AVP), inboedel- en ongevallenverzekering.

De Studentenverzekering van ABN Amro bestaat ook uit 2 verzekeringen: een inboedel- en een aansprakelijkheidsverzekering.

De Rabobank geeft korting op de inboedelverzekering en doorlopende reisverzekering van Interpolis aan studenten.

Deze verzekeringen heb je vaak niet allemaal nodig als je op kamers gaat. Bijvoorbeeld omdat je nog meeverzekerd bent bij je ouders, ook als uitwonend student. Een inboedelverzekering kan soms wel nuttig zijn voor studenten.