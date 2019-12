Studenten kunnen bij veel banken een gratis rekening openen. Voor rood staan en een creditcard betalen ze wel kosten. Die zijn meestal lager dan bij een betaalrekening voor volwassen. Waar kun je als student of jongere een betaalrekening openen en wat zijn de kosten en mogelijkheden?

Studenten- of jongerenrekening

Om een studentenrekening te kunnen openen moet je studiefinanciering ontvangen en/of een voltijds mbo-, hbo- of wo-opleiding volgen. Voldoe je niet aan de voorwaarden om een studentenrekening te openen, dan kun je - als je jonger dan 25 bent - een jongerenrekening nemen. Dat is goedkoper dan een betaalrekening voor volwassenen, omdat er geen vaste kosten zijn. De jongerenrekening van ASN Bank en SNS kun je als kind al openen en laten doorlopen als je 18 bent. Die van de RegioBank open je vanaf je 18de.

Bankrekeningen

Net als de meeste betaalrekeningen voor kinderen, hebben studenten- en jongerenrekening geen vaste kosten. Wel betaal je de reguliere kosten voor bijvoorbeeld betalen en geld opnemen buiten eurolanden. Op een studentenrekening kun je rood staan en een creditcard nemen. Daar betaal je wel voor.

Bankrekening Leeftijd Creditcard

(per jaar) Rood staan Studenten ABN Amro Studenten Pakket 16-30 €14 8,1% ASN Bank Studentenrekening 17-26 €22,50 7%* ING Studentenrekening 16-30 €12,60 7,2% Rabobank Studentenpakket 17-34 €15 8,2% SNS Studentenrekening 17-27 €11,25 8,3%* Jongeren ASN Jongerenrekening** 12-25 €22,50 x RegioBank Jongerenbetaalrekening 18-25 x 7,5% SNS Jongerenrekening** 12-25 €11,25 8,3%*

* ASN Bank en SNS: 3 dagen per maand gratis rood staan

** ASN en SNS jongerenrekening: deze cijfers gelden vanaf 18 jaar

Peildatum: augustus 2019

Creditrente

De meeste banken bieden geen rente over het tegoed op een studenten- of jongerenrekening. Alleen ASN Bank en SNS bieden jongeren en studenten 0,08% (ASN) en 0,1% (SNS) rente. Dat is ongeveer evenveel als op een spaarrekening voor volwassenen.

Creditcard

Bij alle studenten- en jongerenrekeningen, behalve die van de Regiobank, kun je vanaf je 18de een creditcard nemen. Dat is meestal een speciale creditcard voor studenten met een lager tarief. Alleen de creditcard van ASN Bank is voor iedereen even duur, dus voor jongeren, studenten en volwassen.

Er zijn 2 belangrijke verschillen met een creditcard voor volwassenen:

De bestedingslimiet is over het algemeen lager. Bij ABN Amro is het bestedingslimiet €500 (inkomen tot €500) of €1000 (inkomen boven de €500). Bij ING en Rabobank €1000, bij SNS €800. Bij ASN Bank is het bestedingslimiet niet standaard lager voor studenten, maar afhankelijk van het inkomen.

Bij sommige creditcards kun je gespreid betalen. Je betaalt dan een hoge rente over het uitstaande saldo. Dat is voor studenten en jongeren niet mogelijk. Je moet elke maand het gehele uitstaande saldo aflossen. Hierdoor betaal je geen rente, maar alleen de vaste kosten voor een creditcard.

Rood staan

Op de meeste studenten- en jongerenrekeningen, behalve de jongerenrekening van ASN Bank, kun je vanaf je 18e rood staan. De rente is een stuk lager dan bij rood staan voor volwassenen, maar nog steeds tussen 7 en 8,3%. Bij ASN Bank en SNS mag je 3 dagen per maand gratis rood staan, net als op de betaalrekening voor volwassenen van SNS.

De limieten voor rood staan zijn wel lager dan bij volwassen:

ABN Amro: afhankelijk van opleiding €500 (MBO), €1000 (HBO) of €1500 (WO)

ASN Bank: max €250

ING, Rabobank: €500 of €1000

RegioBank: max €500

SNS: max €1000

Mobiel betalen

Bij alle banken kun je contactloos betalen met je mobiele telefoon. Alle banken brengen hier kosten voor in rekening of gaan dat doen. Bij sommige banken is mobiel betalen voor jongeren en studenten altijd gratis:

ASN Bank

ING

Rabobank

Automatisch omgezet

Als je afgestudeerd bent of de eindleeftijd van de studenten- of jongerenrekening hebt bereikt, wordt je rekening meestal automatisch omgezet in een rekening voor volwassen.

Je gaat dan niet alleen vaste kosten betalen voor je betaalrekening of -pakket, maar vaak ook hogere kosten voor rood staan en kosten voor je creditcard. Uit berekeningen van de Consumentenbond blijkt dat je het twee- tot drievoudige gaat betalen als je uitgaat van de vaste kosten, een creditcard, een aantal dagen per jaar rood staan en mobiel betalen.

Bekijk dus goed welke betaalrekening voor volwassen het best bij je past en overweeg om over te stappen naar een andere bank.

Korting op verzekeringen

ABN Amro, ING en Rabobank geven studenten kortingen bij verzekeringen.

De 3-in-1 Studentenverzekering van ING bestaat standaard uit een aansprakelijkheids-(AVP), inboedel- en ongevallenverzekering.

De Studentenverzekering van ABN Amro bestaat ook uit die 3 verzekeringen, waarbij alleen de ongevallenverzekering optioneel is.

Deze verzekeringen heb je vaak niet allemaal nodig als je op kamers gaat. Bijvoorbeeld omdat je nog meeverzekerd bent bij je ouders, ook als uitwonend student. Een inboedelverzekering kan soms wel nuttig zijn voor studenten.

De inboedelpolis van ABN Amro en ING is alleen af te sluiten als je daar al een (studenten)rekening hebt.

Rabobank (Interpolis) hanteert deze eis niet, maar geeft weer alleen korting als je daar een studentenrekening hebt.

