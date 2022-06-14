Gratis betaalrekening bij een buitenlandse bank

Gratis bankrekening openen

Bij een Nederlandse bank, behalve bij Bunq, kun je geen gratis betaalrekening (meer) openen. Sommige buitenlandse online banken bieden nog wel een gratis bankrekening. Deze banken worden ook wel fintechs genoemd. Vaak zijn betalingen buiten de eurozone voordelig bij deze banken. Sommige buitenlandse banken hebben ook een gunstige spaarrente.

Bij een aantal kan je als Nederlander ook een gratis bankrekening openen. Wij zetten ze op een rijtje, met de belangrijkste kenmerken:

Bank Omschrijving gratis bankrekening N26 Een bankrekening met gratis virtuele betaalpas of een fysieke betaalpas (€10 verzendkosten)

iDeal

Gratis betalingen in alle vreemde valuta

2 gratis geldopnames per maand in euro's Openbank Een bankrekening met gratis fysieke betaalpas

5 gratis geldopnames per maand (binnen de eurozone) en gratis opnames bij geldautomaten van de Santander Group.

Voordelige wisselkoers (via Wise) Revolut Een bankrekening met een fysieke betaalpas (tegen €6 eenmalige verzendkosten)

iDeal

Nederlandse IBAN mogelijk

Voordelige wisselkoers (wel een toeslag in het weekend)

Tot €200 per maand gratis opnames bij geldautomaten

Lees onze review van de gratis betaalrekening (alleen voor leden) Trade Republic Een betaalrekening, beleggersrekening en spaarrekening in 1.

Gratis betaalrekening met een gratis virtuele betaalpas of een fysieke betaalpas voor €5 (eenmalig).

Lees onze review (alleen voor leden). Wise Een bankrekening met een fysieke betaalpas (tegen €7 eenmalige verzendkosten)

Tot €200 per maand gratis opnames bij geldautomaten

Voordelige wisselkoers

Kosten

Deze banken hebben naast een gratis bankrekening vaak ook één of meerdere pakketten waar je wel voor moet betalen.

Ook betekent het niet dat alles gratis is. Meestal betaal je wel voor:

Opnames van contant geld boven een bepaald bedrag of aantal keer per maand

Betalingen en geldopnames buiten eurolanden, al zijn ze vaak wel voordeliger dan de meeste Nederlandse banken

Geld overboeken naar het buitenland

Kosten voor het versturen van een vervangende betaalpas

De meeste banken zijn volledig digitale banken en werken alleen via een mobiel bankieren app.

Mobiel betalen kan bij deze buitenlandse banken met Apple Pay of Google Pay.

Depositogarantie

Je geld op een buitenlandse bank is beschermd door de depositogarantie uit het land waar die bank van afkomstig is:

N26 valt onder het Duitse garantiestelsel

Openbank valt onder het Spaanse depositogarantiefonds

Revolut valt onder het Depositogarantiestelsel van Litouwen.

Wise is officeel geen bank en valt onder ander toezicht.

Elk land moet de garantie zelf waar kunnen maken. Het daarom belangrijk om te kijken naar de kredietwaardigheid van een land.

Buitenlandse betaalrekening gebruiken

Je kunt dus als Nederlander bij sommige buitenlandse online banken een bankrekening openen. Het bijbehorende rekeningnummer is dan niet Nederlands, maar wel Europees. En dus een IBAN-nummer.

Europese IBAN

Een Europese IBAN kun je gewoon gebruiken voor bijvoorbeeld automatische incasso’s. Nederlandse bedrijven zijn verplicht een buitenlandse IBAN te accepteren voor overboekingen en automatische incasso’s.

In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Bijvoorbeeld voor een tegenrekening bij een spaarrekening geldt de regel niet.

Weigering IBAN

Als een bedrijf je buitenlandse IBAN weigert kun je dit melden bij DNB. Meld het ook bij AcceptmyIBAN. Dit is een initatief van een aantal fintech-bedrijven, waaronder Wise, N26 en Revolut, die klachten verzamelen en problemen aankaarten bij de Europese Commissie.

Kosten pinnen in het buitenland

Bij fintechs zoals N26, Openbank,Revolut, Wise en het Nederlandse Bunq liggen de koersopslagen voor betalen in vreemde valuta vaak flink lager dan bij de traditionele Nederlandse banken.

Bij de betaalde pakketten van deze banken zijn de kosten voor betalen in het buitenland (in vreemde valuta) vaak nog lager. Als je veel reist, kan dat lonen.

N26 rekent nooit koersopslagen, ook niet bij klanten met het gratis pakket. Revolut rekent ook geen koersopslagen aan klanten met het gratis pakket tot de eerste €1000 per 30 dagen. Kom je boven dat bedrag uit, dan betaal je 1% koersopslag. Op zondagen geldt altijd er een extra koersopslag van 1%, ook als je onder €1000 per maand blijft.

Vreemde valuta-rekening

Revolut-klanten kunnen in de app gratis rekeningen aanmaken in meer dan 30 vreemde valuta. Daarna kun je vanuit een eurorekening geld omzetten naar die rekeningen. Doe je dat doordeweeks, dan mijd je de toeslag op zondag. Daarnaast betaal je geen koersopslagen voor de eerste €1000 per 30 dagen. Betaal je in vreemde valuta, dan schrijft Revolut automatisch het geld van de bijbehorende vreemde valuta-rekening af.

Bij Bunq kan je rekeningen in 22 vreemde valuta openen. Maar tegoeden op een vreemde valuta-rekening vallen bij Bunq niet onder het depositogarantiestelsel. In tegenstelling tot Revolut, waar ze er wel onder vallen. Een valutawissel kost bij Bunq 0,5%. Ook een uitgaande betaling vanaf zo’n rekening kost geld, al is Bunq in haar voorwaarden onduidelijk over de hoogte.

Nadelen gratis buitenlandse betaalrekening

Omdat je een betaalrekening opent bij een buitenlandse, online bank zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:

Je kunt geen gebruikmaken van de overstapservice.

De klantenservice zal meestal Engelstalig zijn en er zijn geen bankkantoren.

Bij de meeste banken kan je geen gebruikmaken van iDeal.

Buitenlandse banken bieden niet altijd een Maestro-betaalpas, maar omdat Maestro in Nederland ook stopt, is dat geen belemmering meer.

Let op: Op dit moment staat alleen Revolut in onze Betaalrekening Vergelijker.