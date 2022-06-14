Gratis betaalrekening bij een buitenlandse bank

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:27 januari 2026
Bij een Nederlandse bank, behalve bij Bunq, kun je geen gratis betaalrekening (meer) openen. Sommige buitenlandse online banken bieden nog wel een gratis bankrekening. Deze banken worden ook wel fintechs genoemd. Vaak zijn betalingen buiten de eurozone voordelig bij deze banken. Sommige buitenlandse banken hebben ook een gunstige spaarrente.
Bij een aantal kan je als Nederlander ook een gratis bankrekening openen. Wij zetten ze op een rijtje, met de belangrijkste kenmerken:
|Bank
|Omschrijving gratis bankrekening
|N26
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|Openbank
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|Revolut
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|Trade Republic
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|Wise
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Deze banken hebben naast een gratis bankrekening vaak ook één of meerdere pakketten waar je wel voor moet betalen.
Ook betekent het niet dat alles gratis is. Meestal betaal je wel voor:
De meeste banken zijn volledig digitale banken en werken alleen via een mobiel bankieren app.
Mobiel betalen kan bij deze buitenlandse banken met Apple Pay of Google Pay.
Je geld op een buitenlandse bank is beschermd door de depositogarantie uit het land waar die bank van afkomstig is:
Elk land moet de garantie zelf waar kunnen maken. Het daarom belangrijk om te kijken naar de kredietwaardigheid van een land.
Je kunt dus als Nederlander bij sommige buitenlandse online banken een bankrekening openen. Het bijbehorende rekeningnummer is dan niet Nederlands, maar wel Europees. En dus een IBAN-nummer.
Een Europese IBAN kun je gewoon gebruiken voor bijvoorbeeld automatische incasso’s. Nederlandse bedrijven zijn verplicht een buitenlandse IBAN te accepteren voor overboekingen en automatische incasso’s.
In de praktijk gebeurt dat niet altijd. Bijvoorbeeld voor een tegenrekening bij een spaarrekening geldt de regel niet.
Als een bedrijf je buitenlandse IBAN weigert kun je dit melden bij DNB. Meld het ook bij AcceptmyIBAN. Dit is een initatief van een aantal fintech-bedrijven, waaronder Wise, N26 en Revolut, die klachten verzamelen en problemen aankaarten bij de Europese Commissie.
Bij fintechs zoals N26, Openbank,Revolut, Wise en het Nederlandse Bunq liggen de koersopslagen voor betalen in vreemde valuta vaak flink lager dan bij de traditionele Nederlandse banken.
Bij de betaalde pakketten van deze banken zijn de kosten voor betalen in het buitenland (in vreemde valuta) vaak nog lager. Als je veel reist, kan dat lonen.
N26 rekent nooit koersopslagen, ook niet bij klanten met het gratis pakket. Revolut rekent ook geen koersopslagen aan klanten met het gratis pakket tot de eerste €1000 per 30 dagen. Kom je boven dat bedrag uit, dan betaal je 1% koersopslag. Op zondagen geldt altijd er een extra koersopslag van 1%, ook als je onder €1000 per maand blijft.
Revolut-klanten kunnen in de app gratis rekeningen aanmaken in meer dan 30 vreemde valuta. Daarna kun je vanuit een eurorekening geld omzetten naar die rekeningen. Doe je dat doordeweeks, dan mijd je de toeslag op zondag. Daarnaast betaal je geen koersopslagen voor de eerste €1000 per 30 dagen. Betaal je in vreemde valuta, dan schrijft Revolut automatisch het geld van de bijbehorende vreemde valuta-rekening af.
Bij Bunq kan je rekeningen in 22 vreemde valuta openen. Maar tegoeden op een vreemde valuta-rekening vallen bij Bunq niet onder het depositogarantiestelsel. In tegenstelling tot Revolut, waar ze er wel onder vallen. Een valutawissel kost bij Bunq 0,5%. Ook een uitgaande betaling vanaf zo’n rekening kost geld, al is Bunq in haar voorwaarden onduidelijk over de hoogte.
Omdat je een betaalrekening opent bij een buitenlandse, online bank zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden:
Let op: Op dit moment staat alleen Revolut in onze Betaalrekening Vergelijker.