Mobiel betalen is erg populair. Bijna de helft van alle contactloze betalingen gebeurt met een smartphone of smartwatch. Consumenten met een Android-telefoon zijn daarvoor meestal aangewezen op Google Pay. Dit komt doordat bijna alle Nederlandse banken, zoals ABN AMRO, ING en Rabobank, alleen Google Pay aanbieden. Wij willen juist dat banken stoppen met Google Pay.

Nog geen beschikbaar én betrouwbaar alternatief

We willen dat banken een beter alternatief bieden. Bijvoorbeeld een eigen, privacyvriendelijke wallet. We bekeken de alternatieven die er nu zijn. Onze conclusie is dat er nog geen alternatief is dat werkt op alle Android-telefoons én voldoet aan onze eisen.

Alternatieven voor Google Pay

We bekeken of er al goede alternatieven zijn. Lees wat wij vinden van de alternatieven die er al zijn.