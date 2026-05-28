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Alternatieven voor Google Pay

Wij willen dat banken stoppen met Google Pay. Maar zijn er alternatieven voor consumenten die toch willen betalen met hun Android-telefoon?
ingrid zuurmond 2

Ingrid Zuurmond   Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:15 juni 2026

Samsung Pay en Curve alternatieven voor Google Pay

Mobiel betalen is erg populair. Bijna de helft van alle contactloze betalingen gebeurt met een smartphone of smartwatch. Consumenten met een Android-telefoon zijn daarvoor meestal aangewezen op Google Pay. Dit komt doordat bijna alle Nederlandse banken, zoals ABN AMRO, ING en Rabobank, alleen Google Pay aanbieden. Wij willen juist dat banken stoppen met Google Pay

Nog geen beschikbaar én betrouwbaar alternatief

We willen dat banken een beter alternatief bieden. Bijvoorbeeld een eigen, privacyvriendelijke wallet. We bekeken de alternatieven die er nu zijn. Onze conclusie is dat er nog geen alternatief is dat werkt op alle Android-telefoons én voldoet aan onze eisen.

Alternatieven voor Google Pay

We bekeken of er al goede alternatieven zijn. Lees wat wij vinden van de alternatieven die er al zijn.

 

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