Mobiel en contactloos betalen

Met contactloos betalen betaal je door je bankpas of mobieltje tegen een betaalautomaat te houden. Je kunt ook een speciale betaal-app gebruiken. Maar hoe werkt dit precies en is het veilig?

Hoe werkt mobiel of contactloos betalen?

Bedrag lager dan €25

Bedragen lager dan €25 reken je af zonder pincode. Je betaalt door je telefoon of betaalpas dicht bij de betaalautomaat te houden, zonder op een toets te drukken. Betalingen worden direct van je betaalrekening afgeschreven, net als bij een gewone pinbetaling.

Bedrag hoger dan €25

Bedragen hoger dan €25 reken je af met pincode. Nadat je je telefoon of betaalpas tegen de betaalautomaat hebt gehouden, toets je je pincode in op de betaalautomaat of op je telefoon. Lees ook de blog over de risico's van contactloos betalen.

Hoe veilig is contactloos betalen?

Met betaalpas

Je kunt nooit meer dan €25 per keer afrekenen zonder pincode. In totaal kun je €50 zonder pincode afrekenen. Als je dit bedrag bereikt hebt, moet je je pincode intoetsen en je pas in de automaat steken. Daarna begint het weer bij €0. Als je tussendoor je pincode gebruikt om bijvoorbeeld geld op te nemen, begint de teller ook weer op €0.

Voorbeeld:

Als je bijvoorbeeld elke dag een kopje koffie van €1 koopt op het station, kun je dit 50 keer doen. Bij de 51ste keer bereik je het limiet van €50 en wordt er om je pincode gevraagd.

Bij diefstal of verlies van je betaalpas of mobiele telefoon kan voor maximaal €50 zonder pincode worden betaald. Meld diefstal en verlies altijd zo snel mogelijk bij je eigen bank. Er geldt geen eigen riscico als iemand anders contactloos betaalt.

Het kan gebeuren dat je voor hogere bedragen dan €50 slachtoffer wordt van contactloos zakkenrollen. Dan moet de dief wel je pincode weten, bijvoorbeeld als hij hem heeft afgekeken.

Met Apple Pay via horloge

Als je je Apple Watch aan je iPhone koppelt, kun je met je in winkels betalen door je horloge bij het betaalapparaat te houden. Je hoeft dan geen pincode in te tikken. Bij sommige banken kan dit tot €2500 per dag.

Een handige horlogeroller heeft dus ook geen code nodig. Wanneer het hem lukt om je Apple Watch te stelen, vergrendelt het apparaat in eerste instantie omdat het geen pols meer detecteert. Maar als de dief het horloge vervolgens zélf om doet en binnen 10 meter van het slachtoffer is, kan het fout gaan.

Op het moment dat het slachtoffer zijn iPhone ontgrendelt, ontgrendelt hij tegelijkertijd ongemerkt het horloge. Bij nieuwe iPhones kun je het scherm al ontgrendelen als je er naar kijkt. Vanaf dat moment hoeft de dief niet meer in de buurt te blijven en kan hij dagelijks zonder code voor duizenden euro’s winkelen met de smartwatch.

Kijk hoe de slimme roltruc in zijn werk gaat

Let op! Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies Instellingen aanpassen

Tips veilig contactloos betalen

Schakel contactloos betalen uit als je het niet gebruikt. Dit kan via internetbankieren en bij een aantal banken via de app. Alleen bij ABN Amro kun je dit niet uitschakelen en moet je een nieuwe pas aanvragen.

Blokkeer de NFC-chip in de betaalpas met metaal. Dat kan bijvoorbeeld met aluminiumfolie of met een speciaal hoesje of speciale portemonnee.

Scherm bij het pinnen de hand waarmee je de pincode intoetst af met je andere hand.

Verlaag de daglimiet (voor Rabobank-klanten de weeklimiet) voor contactloos betalen naar een zo laag mogelijk bedrag. ING-klanten kunnen de betaallimiet voor Aplle Pay niet aanpassen.

Met Apple Pay via je Apple Watch: schakel de functie 'ontgendel met Iphone' uit

Contactloos betalen met je betaalpas

Alle banken vervangen bankpassen die niet geschikt zijn voor contactloos betalen door nieuwe betaalpassen. Je ziet of je pas geschikt is voor contactloos betalen als het symbool voor contactloos betalen erop staat.

De meeste banken vervangen de passen per vervaldatum, of eerder als je pas bijvoorbeeld gestolen, kwijt of beschadigd is. Kun je niet wachten tot de vervaldatum? Dan kun je bij alle banken een gratis pas met contactloos betalen aanvragen.

Contactloos betalen met je mobiele telefoon

Bij de meeste banken kun je contactloos betalen met je mobiele telefoon. Meestal kan dat alleen met een Android-telefoon, maar steeds meer banken bieden ook Apple Pay aan.

Apple Pay

Klanten van ABN Amro, ING en Rabobank kunnen contactloos betalen met hun iPhone of Apple Watch.

Je kunt maximaal €2500 per dag (ABN Amro, ING) of €5000 per week (Rabobank: limiet is hetzelfde als die van je betaalpas) betalen. Je betaling bevestig je met je vingerafdruk, gezichtsherkenning of de ontgrendelingscode van je telefoon.

Betalen met een Android-telefoon

Bij de meeste banken (behalve ING en Bunq) heb je een aparte app voor mobiel betalen nodig.

ABN Amro : Stopt met de app De Wallet, omdat er te weinig gebruik van de app wordt gemaakt.

: Stopt met de app De Wallet, omdat er te weinig gebruik van de app wordt gemaakt. ING : Mobiel betalen is opgenomen in de Mobiel Bankieren App van ING. Je hebt dus geen aparte app meer nodig en er zijn geen extra kosten.

: Mobiel betalen is opgenomen in de Mobiel Bankieren App van ING. Je hebt dus geen aparte app meer nodig en er zijn geen extra kosten. Rabobank : De app Rabo Wallet, alleen voor klanten met een Android-telefoon met versie 5.0 of hoger. De app is sinds 1 september 2019 gratis.

: De app Rabo Wallet, alleen voor klanten met een Android-telefoon met versie 5.0 of hoger. De app is sinds 1 september 2019 gratis. ASN Bank, SNS en RegioBank: Om te betalen heb je een telefoon met Android 5.0 of hoger en een NFC-chip nodig. Ook moet je mobiel bankieren-app hebben. De app kost €0,50 per maand.

Om te betalen heb je een telefoon met Android 5.0 of hoger en een NFC-chip nodig. Ook moet je mobiel bankieren-app hebben. De app kost €0,50 per maand. Bunq: Om te betalen heb je een Android-toestel met NFC-chip nodig. Het gebruik is mogelijk binnen Bunq Premium, je betaalt dan geen extra kosten. Mobiel betalen gaat via de mobiel bankieren-app van Bunq, je hebt dus geen aparte app nodig.

Bij Knab en Triodos Bank kun je (nog) niet betalen met je telefoon.

Wil je niet contactloos betalen?

Bij bijna alle banken kun je de functie van contactloos betalen aan- en uitzetten. Dat kan telefonisch, via internetbankieren of via de mobiel bankieren-app.

Alleen bij ABN Amro kun je contactloos betalen niet aan- en uitzetten. Je moet een andere gratis betaalpas aanvragen via een kantoor of telefonisch via 0900 0024.

Andere mogelijkheden om mobiel te betalen

Naast contactloos of mobiel betalen via je bank, zijn er ook nog andere mogelijkheden in ontwikkeling, zoals Payconiq. Payconiq is een app van een aantal banken, waarmee je onderling in winkels en online kunt betalen.

Er zijn ook andere initiatieven om te kunnen betalen met je mobiele telefoon, zoals Google Wallet, maar die zijn in Nederland nog niet beschikbaar.

Dip & Go

Er is nog een andere manier van betalen met je betaalpas én zonder pincode: Dip & Go.

Met Dip & Go betaal je door de pas in de automaat te stoppen (dip) en te vertrekken (go), zonder de pincode in te toetsen. Je moet wel het bedrag bevestigen. Je kunt alleen bij parkeerautomaten, parkeergarages en op buitenlandse tolwegen met Dip & Go betalen.

Let op: bij de laatste 2 krijg je geen parkeer- of tolkaartje. Je betaalpas wordt bij het uitrijden of einde van de tolweg herkend als je opnieuw de kaart insteekt. Parkeergeld betalen kan met Dip & Go tot maximaal €50 en tol betalen tot maximaal €100.

Kwaadwillenden die je pas hebben gevonden of gestolen, kunnen gratis parkeren. Maar door de limieten per keer blijft de schade beperkt. Meld verlies of diefstal van je pas wel zo snel mogelijk bij je bank. Heb je dit gedaan en is er via Dip & Go toch onterecht geld afgeschreven? Neem dan contact op met je bank, die vergoedt meestal de schade.

Retourpinnen

Naast (contactloos) betalen kun je ook 'retourpinnen' met je betaalpas: geld terugkrijgen in een winkel via je betaalpas.

Retourpinnen kan met betaalpassen van alle banken.

De winkelier moet de mogelijkheid wel aanbieden.

Retourpinnen kan alleen als je je aankoop ook met een betaalpas of creditcard hebt afgerekend. Laat bijvoorbeel je pinbon zien.

Je kunt zelf kiezen welke betaalpas je kiest voor retourpinnen. Het retourbedrag wordt de eerstvolgende werkdag bijgeschreven op de betaalrekening die hoort bij de betaalpas die gebruikt is bij de retourbetaling.

Van de winkelier krijg je een retourpinbon als bewijs.

Alleen geld terug via retourpinnen?

Mag een winkelier ervoor kiezen om je geld alleen via retourpinnen terug te geven? Dit is afhankelijk van de verkoopvoorwaarden van de winkelier. Als daarin staat dat je je geld via hetzelfde betaalmiddel terugkrijgt als is gebruikt bij de oorspronkelijke betaling, dan kan de winkelier ervoor kiezen je geld alleen via retourpinnen terug te geven.

Winkeliers zijn trouwens niet verplicht geld terug te geven als je spijt hebt van je aankoop. Lees wat je het beste kunt doen als je een product wilt ruilen in de winkel.

Lees ook: