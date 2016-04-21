Mobiel en contactloos betalen

Hoe werkt contactloos betalen?

Contactloos betalen kan op verschillende manieren:

Betaalpas

Creditcard

Smartphone

Smartwatch

Soms kun je betalen door je pas, telefoon of horloge alleen bij het apparaat te houden. In andere gevallen moet je de pincode van je pas intoetsen of je telefoon ontgrendelen. Dat is afhankelijk van de manier waarop je contactloos betaalt én van de hoogte van het bedrag.

Contactloos betalen regel je meestal via je eigen bank. Hoe precies, hangt af waarmee je wilt betalen.

Hoe betaal je contactloos?

Tips voor veilig contactloos betalen