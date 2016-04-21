Mobiel en contactloos betalen

Hoe werkt contactloos betalen?
Contactloos betalen kan op verschillende manieren:
Soms kun je betalen door je pas, telefoon of horloge alleen bij het apparaat te houden. In andere gevallen moet je de pincode van je pas intoetsen of je telefoon ontgrendelen. Dat is afhankelijk van de manier waarop je contactloos betaalt én van de hoogte van het bedrag.
Contactloos betalen regel je meestal via je eigen bank. Hoe precies, hangt af waarmee je wilt betalen.
Hoe betaal je contactloos?
Tips voor veilig contactloos betalen
- Meld diefstal of verlies van je betaalpas of mobiele telefoon zo snel mogelijk bij je eigen bank. Er kan niet eindeloos zonder pincode worden betaald. Je hebt geen eigen risico als iemand anders contactloos betaalt. Als een dief betaalt zonder pincode draai je in principe niet zelf op voor de schade.
- Schakel contactloos betalen met je betaalpas uit als je het niet gebruikt. Dit kan via internetbankieren of via de app. Bij ABN AMRO, Bunq, ING en Knab kun je dit niet uitschakelen.
- Blokkeer de NFC-chip in de betaalpas met metaal. Dat kan bijvoorbeeld met aluminiumfolie, een speciaal hoesje of speciale portemonnee.
- Scherm bij het pinnen de hand waarmee je de pincode intoetst af met je andere hand.
- Schakel de functie 'ontgrendel met iPhone' uit voor Apple Pay via je Apple Watch.