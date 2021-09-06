Compensatieregeling ABN AMRO

De regeling

ABN AMRO liet de variabele rente van doorlopende consumptieve kredieten van ABN AMRO, Alfam (waaronder Defam en Credivance) en ICS niet meedalen met de marktrente. Dankzij een uitspraak van het Kifid kwam daar een einde aan.

ABN AMRO gaat gevolg geven aan de uitspraak. De bank gaat de rente herberekenen. De te veel betaalde rente gaat de bank compenseren. De vergoeding hangt af van de looptijd, het gebruik en de hoogte van het krediet. Ook oud-klanten kunnen zich aanmelden. Op 11 augustus 2022 oordeelde het Kifid in hoger beroep dat ABN AMRO ook rekening moet houden met het rente-op-rente-effect. Klanten die het persoonlijk aanbod al hebben geaccepteerd en in aanmerking komen voor een nabetaling, krijgen automatisch een bericht.

De Consumentenbond kiest voor een regeling met de bank. We hadden ook naar de rechter kunnen stappen. Dat heeft als nadeel dat een procedure vele jaren in beslag neemt, terwijl de uitkomst onzeker is.

Veelgestelde vragen

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