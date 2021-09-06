Akkoord compensatieregeling om te hoge rentes ABN AMRO

De compensatieregeling geldt voor diverse doorlopende consumptieve kredieten van ABN AMRO, ALFAM en ICS. Het gaat om leningen met een variabele rente of betaalrekeningen met de optie tot roodstaan. De rente hierover hoort mee te bewegen met de marktrente, maar bij ABN AMRO bleef de rente in een aantal gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde.

ABN AMRO gaat de rente nu herberekenen en de te veel betaalde rente compenseren. De bedragen variëren tussen de €50 en €1750per klant.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'We zijn blij dat de bank zijn verantwoordelijkheid neemt. Het waren pittige onderhandelingen, maar er is een nette regeling uit gekomen waarmee de bank op een juiste manier zijn fouten herstelt. Daarmee is de bank een voorbeeld voor andere banken die hun klanten ook te veel rente rekenden.'

Onderzoek naar woekerrentes

In december 2020 startte de Consumentenbond een onderzoek naar woekerrentes. Eerder dat jaar oordeelde het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening (Kifid) dat ABN AMRO, Santander en Vesting Finance teveel rente in rekening brachten bij hun klanten.

In april 2021 gingen de Consumentenbond en ABN AMRO in gesprek om tot een terugbetalingsregeling te komen. De Consumentenbond vroeg ook de directies van Santander en Vesting Finance om te praten over een regeling, maar beide banken hebben tot op heden niet gereageerd.

Molenaar: 'Deze banken moeten nu echt ophouden met verstoppertje spelen en hun verantwoordelijkheid nemen. Ze hebben nu 2 goede voorbeelden: ABN en Rabobank.'

In augustus kwam de Rabobank met een compensatieregeling voor klanten met een woekerrente.

Aanmelden

Mogelijk hebben ook andere banken te hoge rentes berekend. Consumenten die vermoeden dat ze te veel rente over hun krediet hebben betaald, kunnen zich aanmelden bij Consumentenbond Claimservice. Klanten met een ABN-rekening kunnen zich nu niet meer aanmelden.

Vergoeding

Consumenten die zich eerder meldden met een woekerrente bij ABN AMRO krijgen, als dank voor hun bijdrage in het onderzoek, een extra vergoeding van €175. De no cure no pay vergoeding wordt betaald door ABN AMRO.

Consumenten met een ABN-krediet kunnen zich niet meer aanmelden bij Consumentenbond Claimservice.