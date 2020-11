Consumentenbond onderzoekt woekerrentes

Nieuws|ABN AMRO heeft jarenlang te veel rente in rekening gebracht bij klanten met een doorlopend krediet. Hetzelfde gebeurde bij klanten die gebruik maakten van de mogelijkheid om rood te staan op hun betaalrekening. De Consumentenbond start een onderzoek naar misstanden in de kredietmarkt en gaat gedupeerden helpen om te veel betaalde rente terug te krijgen.

Bij een doorlopend krediet betalen klanten een variabele rente. Deze rente hoort afhankelijk te zijn van de marktrente en kan na het afsluiten van het krediet omhoog of omlaag gaan. Bij ABN AMRO bleef de rente hoog, ook toen de marktrente daalde.

Kifid

Dat mag niet, oordeelde het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onlangs in een zaak van een consument met een ‘Flexibel Krediet’ van de ABN AMRO. De bank moet nu te veel betaalde rente aan de klant terugbetalen.

Duizenden euro’s

In eerdere zaken over soortgelijke kredieten oordeelde het Kifid hetzelfde. De kredietverstrekker moet de marktrente volgen. Dat wil zeggen: hij moet de rente laten stijgen én dalen met de marktrente. Doet de aanbieder dat niet, dan moet hij de te veel betaalde rente terugbetalen aan de klant. Het schadebedrag loopt veelal in de duizenden euro’s per krediet.

Andere kredietverstrekkers die te veel rente in rekening brachten zijn Santander, Vesting Finance (Hollandsche Disconto Voorschotbank) en Interbank Mogelijk zijn er meer aanbieders in de fout gegaan. De Consumentenbond onderzoekt dat.

Aanmelden

Consumenten die het vermoeden hebben dat zij ook te veel rente hebben betaald op hun krediet, kunnen zich aanmelden bij Consumentenbond Claimservice.

