Compensatieregeling woekerrentes Rabobank voorbeeld voor andere banken

De compensatieregeling geldt voor ruim 200.000 kredieten van Rabobank. Het gaat om kredieten met een variabele rente of betaalrekeningen met de optie tot roodstaan. Deze rente zou meebewegen met de marktrente. Bij Rabobank bleef de rente in veel gevallen hoog, terwijl de marktrente daalde. Rabobank gaat de rente nu herberekenen en de teveel betaalde rente terugbetalen.

Precies zoals het moet

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: 'Rabobank heeft de compensatieregeling aan ons voorgelegd. We hebben een aantal zaken doorgerekend en die zien er goed uit. De bank volgt de uitspraken van Kifid over kredieten en woekerrentes en dat is precies zoals wij vinden hoe het moet. Rabobank is zeker niet de enige bank die dit soort woekerrentes rekende. Ook andere banken deden dat. Ik roep die banken dan ook op het goede voorbeeld van Rabobank snel te volgen.’

Onderzoek naar woekerrentes

In december 2020 startte de Consumentenbond een onderzoek naar woekerrentes. ABN AMRO, Santander en Vesting Finance brachten teveel rente in rekening bij hun klanten. Zo oordeelde het Kifid eerder dat jaar. De Consumentenbond heeft de directies van Santander en Vesting Finance verzocht in gesprek te gaan over een compensatieregeling. Met ABN AMRO lopen er al gesprekken.

Aanmelden

Mogelijk hebben ook andere banken te hoge rentes berekend. Consumenten die vermoeden dat ze teveel rente over hun krediet hebben betaald kunnen zich aanmelden bij Consumentenbond Claimservice. Ruim 17.000 consumenten hebben zich al gemeld.