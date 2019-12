Wie een vakantiehuisje in Frankrijk boekt of iets via Ebay koopt in Amerika krijgt er mee te maken: geld overmaken naar het buitenland. Hoe werkt dit en zijn er kosten aan verbonden?

Europabetaling gratis

Een betaling naar een rekening binnen Europa is gratis als:

Het een bankrekening binnen Europa (de landen van de Europese Unie, inclusief de overzeese gebieden van Frankrijk, Spanje en Portugal), Zwitserland, Monaco, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen is (ofwel het SEPA-gebied).

Het bedrag in euro's is.

De betaling is voorzien van een IBAN (international Bank Account Number) en BIC (Bank Identifier Code) van de begunstigde. Je kunt deze gegevens opvragen bij de (bank van de) ontvanger.

Het bedrag maximaal €50.000 is.

De transactiekosten worden gedeeld met de begunstigde (ook wel aangegeven als SHA, Shared Cost). Nederlandse banken berekenen geen kosten. De ontvangende banken kunnen wel kosten in rekening brengen, maar deze worden door de ontvanger betaald.

Vreemde valuta overmaken

Voor alle betalingen die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen mogen banken kosten rekenen. Het gaat om overboekingen in vreemde valuta (dus niet in euro's) of naar een land buiten het SEPA-gebied. Denk aan een betaling naar een Amerikaanse of Australische rekening of een overboeking in Engelse ponden. Deze kosten verschillen per bank en zijn meestal een percentage van het bedrag en/of een vast bedrag.

Bij een overboeking in vreemde valuta moet je kiezen of je de kosten deelt met de ontvanger (Shared Cost oftewel SHA) alle kosten voor je rekening neemt (Our Cost/OUR). Of de kosten voor rekening van de ontvanger zijn (Beneficiciary Cost/BEN). Deze laatste optie kost je niks, maar komt bijna nooit voor.

Koop je iets bij een buitenlandse webwinkel, dan zijn de kosten doorgaans voor rekening van jou (de koper). Je kiest dan voor OUR. Een betaling naar een EER-land (de landen binnen de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland) kan alleen op basis van gedeelde kosten (SHA).

Banken berekenen de kosten op verschillende manieren. Soms zijn de kosten afhankelijk van het land waarnaar je overboekt:

ABN Amro : €9 + een tarief per land (als je voor OUR kiest).

: €9 + een tarief per land (als je voor OUR kiest). ASN Bank, RegioBank en SNS: 0,1% van het bedrag (minimum €5 en maximum €50). Als je voor OUR kiest: 0,25% van het bedrag (minimum €15 en maximum €165).

0,1% van het bedrag (minimum €5 en maximum €50). Als je voor OUR kiest: 0,25% van het bedrag (minimum €15 en maximum €165). Bunq : werkt samen met TransferWise voor het overboeken van 15 vreemde valuta. Je betaalt geen koersopslag, maar wel de vaste prijs van TransferWise, die per valuta verschilt.

: werkt samen met TransferWise voor het overboeken van 15 vreemde valuta. Je betaalt geen koersopslag, maar wel de vaste prijs van TransferWise, die per valuta verschilt. ING: €6 + een tarief per land als je voor OUR kiest.

€6 + een tarief per land als je voor OUR kiest. Knab : €15 (overboeking naar land binnen SEPA) + 0,1% koersopslag (naar land buiten SEPA).

: €15 (overboeking naar land binnen SEPA) + 0,1% koersopslag (naar land buiten SEPA). Rabobank : €7 + 0,1% van bedrag (as je voor OUR kiest).

: €7 + 0,1% van bedrag (as je voor OUR kiest). Triodos Bank: 0,1% van het bedrag (minimum €7,50 en maximum €75) + €17,50 (als je voor OUR kiest).

Overboekingen buitenland geblokkeerd

Voor de meeste ABN Amro-klanten zijn overboekingen naar buitenlandse rekeningen geblokkeerd. Deze extra maatregelen moeten fraude via internetbankieren beperken. Bij klanten die in de 13 maanden voor invoering (januari 2013) een buitenlandse overboeking hebben gedaan, is de optie standaard ingeschakeld. Andere grote banken, zoals ING, Rabobank en SNS hebben deze maatregel niet genomen. ABN Amro-klanten moeten zelf actie ondernemen als ze de blokkade willen opheffen. Dit kan alleen via de digitale omgeving (internetbankieren). Let hier op als je lang van huis gaat en van plan bent geld over te maken naar het buitenland. De blokkade kun je altijd aan- en uitzetten.

De meeste banken blokkeren wel de betaalpassen voor betalen en geld opnemen buiten Europa.

Andere manieren om geld over te maken

Als je geld over wilt maken naar het buitenland, vergelijk dan de kosten die de bank rekent met andere manieren om geld over te maken zoals Transferwise, PayPal en Revolut. Uit een praktijfproef blijkt dat deze manieren goedkoper kunnen zijn.

Transferwise

Bij Transferwise werkt een overboeking heel anders dan bij banken. Het bedrijf heeft als het ware ‘stapeltjes’ vreemde valuta en zoekt mensen bij elkaar die deze nodig hebben. De euro’s die jij overmaakt gaan naar iemand die juist euro’s nodig heeft. Er zit geen bank tussen. Groot voordeel is dat je direct ziet hoeveel de ontvanger krijgt, inclusief wisselkoers en bijkomende kosten. De kosten zijn volgens Transferwise een stuk lager dan bij banken. Dit blijkt ook uit onze berekeningen. Let op: sinds kort kun je tussen 2 tarieven kiezen. Wij kozen voor de 'low cost transfer',

Paypal

PayPal werkt wel met wisselkoersen en koersopslagen, net als banken. Het voordeel van PayPal is dat je alleen het e-mailadres van de ontvanger nodig hebt om geld over te maken. De ontvanger moet wel en PayPal-account hebben of aanmaken. Bij een bank moet je veel meer gegevens doorgeven. De kosten voor geld overmaken naar een land buiten Europa liggen bij PayPal tussen de 0,3% en 1% plus €0,35 per transactie. De kosten zijn afhankelijk van het land waarnaar je overmaakt. Let op: als je bij PayPal je creditcard gebruikt, liggen de kosten veel hoger (3,4% tot 7,4% plus €0,35).

GWK Travelex, MoneyGram en WesterUnion

Geld versturen kan ook via GWK Travelex , MoneyGram of WesternUnion de begunstigde moet het geld dan zelf ophalen bij een agentschap. Je kunt soms ook direct naar een betaalrekening overboeken.

Revolut

Revolut is een bedrijf dat een app en een (prepaid) creditcard uitgeeft. Via de app kun je vanaf je Revolut-rekening geld overboeken naar andere betaalrekeningen. Je betaalt geen extra kosten bij een overboeking in één van de 26 valutasoorten (oa Engelse ponden, Euro's en Amerikaanse dollars). Een overboeking duurt 2 werkdagen. Wil je dat dit sneller gaat, dan betaal je wel extra kosten.

Andere alternatieven

Ook via andere bedrijven kun je geld overboeken naar het buitenland. Het is de moeite waard om bij de verschillende aanbieders te checken wat de kosten zijn. Voorbeelden zijn:

Alleen via internet

Alternatieven zoals Transferwise en PayPal werken alleen via internet. En, opvallend, dit geldt ook voor de meeste banken. ING-klanten kunnen hun wereldbetaling ook alleen nog via internetbankieren regelen. De bank schafte de ‘internationale overschrijvingskaart’ eind 2015 af. Europese overschrijvingen kunnen nog wel via een overschrijvingskaart.

Ook bij de ASN Bank, Knab, SNS en Triodos Bank kan een wereldbetaling alleen via internetbankieren. Bij geen enkele bank is het mogelijk om een wereldbetaling via mobiel bankieren te regelen. Alleen Rabobank heeft aangegeven dit binnenkort mogelijk te maken.

Overboeken zonder internet

Alleen ABN Amro-klanten kunnen nog een overschijvingskaart gebruiken voor wereldbetalingen. Ze betalen wel €8,80 voor 3 kaarten plus €20,50 aan extra kosten. De overboeking op een bankkantoor regelen kan maar bij 3 banken: ABN Amro, Rabobank en Regiobank. Bij ABN Amro kost dat aan toeslag €25 en bij de Rabobank €5. Bij de RegioBank kost dat 0,25% van het bedrag met een minimum van €17 en een maximum van €185 (OUR) of 0,1% van het bedrag met een minimum van €7 en een maximum van €70 (SHA).

Heb je per ongeluk een overboeking naar een verkeerd rekeningnummer gedaan? Vraag dan aan jouw bank of ze het geld kunnen terughalen.

