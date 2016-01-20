Geld overmaken naar het buitenland

Ingrid Zuurmond Expert betaalrekeningenBijgewerkt op:27 januari 2026
Geld overboeken naar een rekening binnen Europa is gratis als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
Bij een betaling binnen Europa moeten de transactiekosten altijd worden gedeeld met de ontvanger. Dit wordt ook wel aangegeven als SHA of Shared Cost.
Nederlandse banken rekenen geen transactiekosten als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Daarom is het dus gratis voor jou. De ontvangende banken kunnen wel kosten in rekening brengen. Deze betaalt de ontvanger.
Banken mogen kosten rekenen voor alle betalingen in vreemde valuta (niet in euro's) of naar een land buiten het SEPA-gebied. Denk aan een betaling naar een Amerikaanse of Australische rekening. Of een overboeking in Engelse ponden. Je kunt dit via je eigen bank doen of via een andere partij, zoals als Wise of Revolut. Deze kosten verschillen nogal. Het is altijd goed om de kosten van je eigen bank te vergelijken met andere partijen.
Bij een overboeking in vreemde valuta moet je kiezen:
Koop je iets bij een buitenlandse webwinkel, dan zijn de kosten meestal voor jouw rekening als koper. Je kiest dan voor OUR. Een betaling naar een EER-land (de landen binnen de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kan alleen op basis van gedeelde kosten (SHA).
Banken berekenen de kosten op verschillende manieren. Soms hangen de kosten af van het land waarnaar je overboekt.
Dit zijn de kosten per bank als je via online bankieren overboekt:
Let op: Bij de meeste banken kun je dit soort overboekingen alleen online doen. Dit geldt ook voor alternatieven zoals Wise en PayPal.
Heb je per ongeluk een overboeking naar een verkeerd rekeningnummer gedaan? Vraag dan aan jouw bank of ze het geld kunnen terughalen.
Als je geld over wilt maken naar het buitenland, vergelijk dan de kosten van jouw bank met alternatieven zoals Wise en Revolut.
Uit een praktijfproef blijkt dat deze manieren goedkoper kunnen zijn. Of dat zo is, hangt af van bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag en de valutasoort. Ook bieden niet alle apps elke valutasoort aan. Let ook goed op eventuele toeslagen, bijvoorbeeld in het weekend.
Voorbeelden van partijen die mogelijk goedkoper zijn:
Geld versturen kan ook via GWK Travelex, MoneyGram of WesternUnion. De ontvanger moet het geld dan zelf ophalen bij een agentschap. Je kunt soms ook direct naar een betaalrekening overboeken.