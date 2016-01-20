Geld overmaken naar het buitenland

Europabetaling gratis

Geld overboeken naar een rekening binnen Europa is gratis als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Het is een bankrekening uit een SEPA-land.

Het bedrag is in euro's.

Je boekt over naar een IBAN (international Bank Account Number). Soms heb je een BIC (Bank Identifier Code) nodig. Je kunt die opvragen bij de (bank van de) ontvanger.

Bij een betaling binnen Europa moeten de transactiekosten altijd worden gedeeld met de ontvanger. Dit wordt ook wel aangegeven als SHA of Shared Cost.

Nederlandse banken rekenen geen transactiekosten als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet. Daarom is het dus gratis voor jou. De ontvangende banken kunnen wel kosten in rekening brengen. Deze betaalt de ontvanger.

Vreemde valuta overmaken

Banken mogen kosten rekenen voor alle betalingen in vreemde valuta (niet in euro's) of naar een land buiten het SEPA-gebied. Denk aan een betaling naar een Amerikaanse of Australische rekening. Of een overboeking in Engelse ponden. Je kunt dit via je eigen bank doen of via een andere partij, zoals als Wise of Revolut. Deze kosten verschillen nogal. Het is altijd goed om de kosten van je eigen bank te vergelijken met andere partijen.

Buitenlandse overboeking via je eigen bank

Bij een overboeking in vreemde valuta moet je kiezen:

Je deelt de kosten met de ontvanger: Shared Cost (SHA).

Je neemt alle kosten voor eigen rekening: Our Cost (OUR).

De kosten zijn voor rekening van de ontvanger: Beneficiciary Cost (BEN). Deze optie kost je niks, maar komt bijna nooit voor.

Koop je iets bij een buitenlandse webwinkel, dan zijn de kosten meestal voor jouw rekening als koper. Je kiest dan voor OUR. Een betaling naar een EER-land (de landen binnen de Europese Unie en Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) kan alleen op basis van gedeelde kosten (SHA).

Kosten overboeking

Banken berekenen de kosten op verschillende manieren. Soms hangen de kosten af van het land waarnaar je overboekt.

Dit zijn de kosten per bank als je via online bankieren overboekt:

ABN AMRO: €9 + een tarief per land als je voor OUR kiest (zie tarieventabel van ABN AMRO)

ASN Bank: 0,1% van het bedrag (minimum €5 en maximum €50). Als je voor OUR kiest: 0,25% van het bedrag (minimum €15 en maximum €165).

Bunq: werkt samen met Wise voor het overboeken van verschillende vreemde valuta.

ING: €6 + een tarief per land als je voor OUR kiest (zie de tarieventabel van ING).

Knab: €15 (overboeking naar land binnen SEPA) + 0,1% koersopslag (naar land buiten SEPA).

Rabobank: €8 + 0,1% van bedrag als je voor OUR kiest, min. €8 en max. €35.

Triodos Bank: 0,1% van het bedrag (minimum €7,50 en maximum €75) + €17,50 (als je voor OUR kiest).

Let op: Bij de meeste banken kun je dit soort overboekingen alleen online doen. Dit geldt ook voor alternatieven zoals Wise en PayPal.

Verkeerd rekeningnummer

Heb je per ongeluk een overboeking naar een verkeerd rekeningnummer gedaan? Vraag dan aan jouw bank of ze het geld kunnen terughalen.

Andere partijen voor buitenlandse overboekingen

Als je geld over wilt maken naar het buitenland, vergelijk dan de kosten van jouw bank met alternatieven zoals Wise en Revolut.

Uit een praktijfproef blijkt dat deze manieren goedkoper kunnen zijn. Of dat zo is, hangt af van bijvoorbeeld de hoogte van het bedrag en de valutasoort. Ook bieden niet alle apps elke valutasoort aan. Let ook goed op eventuele toeslagen, bijvoorbeeld in het weekend.

Voorbeelden van partijen die mogelijk goedkoper zijn:

GWK Travelex, MoneyGram en WesterUnion

Geld versturen kan ook via GWK Travelex, MoneyGram of WesternUnion. De ontvanger moet het geld dan zelf ophalen bij een agentschap. Je kunt soms ook direct naar een betaalrekening overboeken.