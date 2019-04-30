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Tips voor het kopen bij een buitenlandse webwinkel

Online shoppen is makkelijk, leuk en niet aan grenzen gebonden. Je kunt producten vinden die je (soms) niet in eigen land kunt kopen. Toch zijn er ook nadelen en moet je goed opletten wat je koopt.
evelien mansens

Evelien Mansens   Expert online kopenBijgewerkt op:16 februari 2026

Artikel buitenlandse webwinkels

Als je shopt bij webwinkels binnen de EU dan heb je dezelfde rechten (denk aan garantie en terugsturen) als voor aankopen in Nederland. Ook hoef je voor aankopen binnen de EU geen invoerrechten te betalen. Dit is niet altijd het geval als je bestelt bij webwinkels buiten de EU.

Bestel je bij een webwinkel buiten de EU, check dan onderstaande tips.

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