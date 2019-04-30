Tips voor het kopen bij een buitenlandse webwinkel

Evelien Mansens Expert online kopenBijgewerkt op:16 februari 2026
Als je shopt bij webwinkels binnen de EU dan heb je dezelfde rechten (denk aan garantie en terugsturen) als voor aankopen in Nederland. Ook hoef je voor aankopen binnen de EU geen invoerrechten te betalen. Dit is niet altijd het geval als je bestelt bij webwinkels buiten de EU.
Bestel je bij een webwinkel buiten de EU, check dan onderstaande tips.
Webwinkels bieden vaak extra garantie aan tijdens het koopproces. Maar ze geven daarbij geen uitleg over de bestaande wettelijke garantie. Hierdoor is voor consumenten niet duidelijk dat extra garantie vaak helemaal niet nodig is.
Dropshippers zijn webwinkels zonder eigen voorraad. Ze laten producten rechtstreeks van de leverancier bezorgen. Meestal uit Azië. Daar zijn ze vaak niet duidelijk over en dat levert veel klachten op. Ook houden ze zich niet aan allerlei wettelijke regels.