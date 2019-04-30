Tips voor het kopen bij een buitenlandse webwinkel

Als je shopt bij webwinkels binnen de EU dan heb je dezelfde rechten (denk aan garantie en terugsturen) als voor aankopen in Nederland. Ook hoef je voor aankopen binnen de EU geen invoerrechten te betalen. Dit is niet altijd het geval als je bestelt bij webwinkels buiten de EU.

Bestel je bij een webwinkel buiten de EU, check dan onderstaande tips.