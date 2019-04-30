Kopen bij Chinese webwinkels: Waar op letten?

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Kopen bij Chinese webwinkels: tips

Bestellen bij Chinese webwinkels als AliExpress, Temu, Shein en Wish is erg populair. Gek is dat niet, want de prijzen zijn erg laag en het assortiment is enorm. Maar er zijn ook nadelen. Waar moet je op letten als je gaat winkelen?
evelien mansens

Evelien Mansens   Expert online kopenBijgewerkt op:16 februari 2026

2672 CB Tips webwinkelen in china

Waar moet je op letten als je gaat winkelen bij een Chinese webshop?

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