Bij AliExpress verschenen miljoenen producten opnieuw op het platform nadat eerder al duidelijk werd dat ze illegaal waren. Sommige bleven daarna nog langer dan een maand online. Het ging onder andere om gevaarlijk speelgoed en cosmetica en om nepartikelen. AliExpress moet vóór 20 oktober 2026 met een verbeterplan komen. Maar de webwinkel vindt de boete te hoog en denkt na over de volgende stappen.

Ook producten Temu en SHEIN vaak onveilig

Ook bij webwinkels Temu en SHEIN gaat veel mis. Consumentenorganisaties uit Duitsland, Frankrijk, België en Denemarken deden vorig jaar onderzoek naar 162 sieraden, usb-opladers en speelgoedartikelen. Maar liefst 70% voldeed niet aan de Europese veiligheidsregels. Een kwart was zelfs gevaarlijk. Bijvoorbeeld door schadelijke stoffen of risico op brand of verstikking.

Van de 54 usb-opladers voldeden er slechts 2 volledig aan de veiligheidsregels. In speelgoed werden onder meer stoffen gevonden die slecht zijn voor de hormonen. Net als kleine onderdelen die makkelijk loskomen. In een ketting vonden we te veel cadmium. Deze stof is kankerverwekkend en kan schade veroorzaken aan botten en nieren. Wij adviseren daarom om speelgoed, elektronica en sieraden niet bij dit soort webwinkels te bestellen.

Klachten bij Europese toezichthouders

Wij dienden in mei 2024 al een formele klacht in over Temu bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). 17 andere Europese consumentenorganisaties deden hetzelfde bij hun nationale toezichthouders. De klachten gingen over onveilige producten en trucjes waarmee Temu consumenten aanzet om meer te kopen. In mei 2025 kreeg Temu voor de verkoop van onveilige producten nog een boete van €200 miljoen.

Nieuwe onderzoeken lieten daarna weinig verbetering zien. Onderzoekers vonden bijvoorbeeld schadelijke stoffen in speelgoed, pfas in voedselverpakkingen, apparaten met elektrocutiegevaar en fietshelmen die onvoldoende bescherming boden. Daarom heeft de Europese consumentenorganisatie BEUC ook bij de Europese Commissie opnieuw aangedrongen op maatregelen.

Chinese pakketjes worden duurder

Sinds 1 juli 2026 zijn er in Europa nieuwe regels ingegaan om de enorme stroom aan pakketjes van buiten de EU tegen te gaan. Je betaalt nu, voor ieder pakketje van buiten de EU, invoerrechten. Dit is €3 per soort product. Koop je 5 dezelfde t-shirts, dan telt dat als 1 soort en kost het je €3. Koop je daar nog een horloge bij, dan gaat het om 2 productsoorten en kost het €6. Deze kosten betaal je soms al bij het afrekenen via de webshop. Zo niet, dan krijg je een digitaal betaalverzoek van de vervoerder (zoals PostNL, DHL of DPD).

In elk geval is het niet de bedoeling dat je achteraf nog een rekening krijgt voor bijvoorbeeld douanekosten of een extra bedrag voor de bezorging. Daar zijn wij fel op tegen. Alle kosten moet vooraf duidelijk zijn. De prijs die je ziet bij het bestellen, moet de prijs zijn die je betaalt.

Let op als je toch uit China koopt

Wees scherp wanneer je koopt bij een Chinese webshop. Niet alles van Chinese webshops is rommel, maar veel wel. Bestel daarom liever geen producten waarbij veiligheid belangrijk is. Denk aan speelgoed voor jonge kinderen, opladers, cosmetica, beschermingsmiddelen, medicijnen en sieraden. Je kunt een aantal dingen checken waardoor je een beter beeld krijgt van wat je koopt: