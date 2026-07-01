Wat is er mis?

Vorig jaar bezochten we Schiphol. Daar zagen we hoe groot de stroom pakketjes van buiten de EU is. Platforms als Temu en Shein sturen enorme aantallen goedkope producten naar Europa. Door die drukte kan de douane maar een klein deel goed controleren. Dat is een probleem voor productveiligheid, duurzaamheid en eerlijke concurrentie.

Wat verandert er op 1 juli?

Vanaf 1 juli 2026 verdwijnt de vrijstelling voor invoerrechten op pakketjes tot en met €150 uit landen buiten de EU. In plaats daarvan komt er tijdelijk een vast douanebedrag van €3. Dit geldt voor goederen in kleine zendingen die online van buiten de EU worden gekocht. De regeling geldt tot 1 juli 2028. Daarna gaan de normale invoerrechten gelden, afhankelijk van het soort product.

De €3 geldt niet altijd simpelweg per pakket. De Europese Commissie legt uit dat het bedrag geldt per productsoort in een pakket. Koop je bijvoorbeeld 5 dezelfde T-shirts, dan kan dat tellen als 1 productsoort. Dan is het bedrag €3. Koop je een T-shirt en een horloge in hetzelfde pakket, dan gaat het om 2 productsoorten. Dan is het bedrag €6.

Wie moet die €3 betalen?

De Consumentenbond vindt: niet de consument achteraf. De kosten horen bij de importeur te liggen. Dat kan bijvoorbeeld een online platform, verkoper, pakketbedrijf of douanevertegenwoordiger zijn. Ook BEUC, de Europese koepel van consumentenorganisaties, zegt dat consumenten geen onverwachte rekening mogen krijgen bij de bezorging.

Dat betekent niet dat prijzen nooit kunnen veranderen. Een webwinkel kan kosten verwerken in de prijs. Maar dan moet de totale prijs duidelijk zijn vóórdat je bestelt. Een extra rekening aan de deur of achteraf is volgens ons niet acceptabel. Consumenten moeten vooraf weten wat zij betalen.

Waarom komt deze regel er?

De regel moet helpen om pakketjes beter te controleren. Nu komen er dagelijks miljoenen kleine zendingen de EU binnen. Veel pakketjes worden maar beperkt gecontroleerd. Daardoor kunnen onveilige producten makkelijker bij consumenten terechtkomen. Denk aan speelgoed, elektronica, cosmetica of kleding die niet aan Europese regels voldoet.

Uit Europese controles blijkt dat veel goedkope producten van buiten de EU niet aan de regels voldoen. In 2025 voldeden bij gerichte controles meer dan 60% van gecontroleerde producten in bepaalde productgroepen niet aan EU-eisen. Het ging bijvoorbeeld om ontbrekende labels, verboden stoffen of ontbrekende veiligheidsinformatie.

Wat betekent dit voor jou?

Bestel je na 1 juli 2026 iets bij een webwinkel buiten de EU? Let dan goed op de totaalprijs. Die moet duidelijk zijn voordat je betaalt. Krijg je daarna toch nog een rekening voor douanekosten of een extra bedrag bij de bezorging? Maak dan screenshots van je bestelling, de prijs en de extra rekening. Neem contact op met de verkoper of het platform en vraag om uitleg.

Wij gaan samen met andere consumentenorganisaties en BEUC volgen of bedrijven de nieuwe kosten toch bij consumenten neerleggen. Als dat gebeurt, willen we dat de Europese Commissie optreedt.

Andere veranderingen in het kort

Er verandert niets aan de btw-regels. Op goedkope pakketjes van buiten de EU moet je al btw betalen, vaak al bij het afrekenen. De wijziging van 1 juli gaat dus vooral over de douaneregel.

Vanaf 1 november 2026 moeten bedrijven meer productgegevens meesturen. Daardoor kan de douane beter zien wat er in een pakket zit. Dat moet helpen om onveilige of verkeerde producten sneller te vinden.

Later volgt een grotere hervorming van de Europese douane. Er komt onder meer een Europese douaneautoriteit en een nieuwe Europese datahub. Daarmee moeten douanes in de EU beter samenwerken en sneller risico’s herkennen.

Ons standpunt

Wij steunen strengere controles op pakketjes van buiten de EU. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat producten veilig zijn. Ook moeten bedrijven die aan Europese regels voldoen eerlijk kunnen concurreren.

Maar één ding moet duidelijk blijven: je mag geen verrassingsrekening krijgen. De prijs die je ziet bij het bestellen, moet de prijs zijn die je betaalt.