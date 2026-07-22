De Consumentenbond bekeek vanaf februari 2026 het bestelproces en de prijzen bij Thuisbezorgd. Verplichte kosten moeten duidelijk in beeld staan, nog voordat een klant begint met bestellen. Maar de app en website van Thuisbezorgd laten kosten voor verplichte ‘service’, tasjes, plastic verpakkingen en saus niet vooraf zien. Deze duiken pas tijdens of aan het eind van een bestelling op. Bestellingen worden daardoor gemiddeld €2 tot €4 duurder.

Twijfelachtige kortingen

Naast verborgen kosten kwam de Consumentenbond ook twijfelachtige kortingen tegen. Voor aanbiedingen gelden strenge regels. Een doorgestreepte van-prijs moet de laagste prijs zijn die de aanbieder in 30 dagen voorafgaand aan de prijsverlaging rekende.

De Consumentenbond zag bijvoorbeeld Indiase hapjes die eerst €3,75 kostten. Daarna waren ze ‘in de aanbieding’ van €7,50 voor €6. Hoewel er geadverteerd werd met een flinke korting, ging de prijs juist flink omhoog.

Compensatie

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘We zijn al sinds maart 2026 in gesprek met Thuisbezorgd over de prijzen. Maar het platform confronteert klanten nog steeds met verborgen kosten en nepkortingen. En het gaat om veel gedupeerden. Thuisbezorgd heeft ruim 6 miljoen gebruikers in Nederland. Wij willen dat álle verborgen kosten en nepkortingen snel verdwijnen en dat Thuisbezorgd zijn klanten compenseert.’

Uber Eats

De Consumentenbond deed tegelijkertijd ook onderzoek naar Uber Eats en kwam ook bij dit platform verborgen kosten tegen. Op aandringen van de Consumentenbond voerde Uber Eats in juni 2026 aanpassingen door in de bijkomende kosten. De Consumentenbond is nog in gesprek met Uber Eats over verdere verbeteringen en een gebaar richting consumenten. De Consumentenbond kwam tijdens het onderzoek geen nepkortingen tegen bij Uber Eats.