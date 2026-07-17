Stop met nepaanbiedingen

Wat is er mis?

Sinds 2023 gelden wettelijke regels tegen misleidende prijskortingen. Toch overtreden veel winkels die nog steeds. Zo word je gelokt met een doorgestreepte prijs met korting die niet de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen was. Ook wordt een adviesprijs of 'meestal-prijs' als vergelijkingsprijs gebruikt, zonder duidelijk uit te leggen waarop die is gebaseerd.

Daardoor is het lastig om echte aanbiedingen te herkennen. Bovendien zorgt dit voor oneerlijke concurrentie. Winkels die zich wél aan de regels houden, lopen klanten mis.

Onze eisen

Je moet kunnen vertrouwen op de prijsinformatie van (web)winkels. Een doorgestreepte prijs of kortingspercentage moet gebaseerd zijn op de laagste prijs die een product in de 30 dagen vóór de aanbieding had. Misleidende adviesprijzen, meestal-prijzen en eindeloze kortingsacties horen daar niet bij.

Wat gaan we doen?

We blijven nepaanbiedingen onderzoeken en spreken winkels aan op overtredingen. Werken winkels niet mee, dan sluiten we juridische stappen niet uit.

Zie je een verdachte aanbieding? Meld die bij ons. Samen zorgen we ervoor dat eerlijke prijsinformatie de norm wordt, zodat iedereen met vertrouwen kan winkelen.

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