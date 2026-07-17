Nepaanbiedingen zijn al jaren een hardnekkig probleem bij veel winkels. Ze lokken je met kortingen die geen echte korting zijn. Zo word je verleid tot aankopen die je anders niet had gedaan. Dat moet stoppen.
Sinds 2023 gelden wettelijke regels tegen misleidende prijskortingen. Toch overtreden veel winkels die nog steeds. Zo word je gelokt met een doorgestreepte prijs met korting die niet de laagste prijs van de afgelopen 30 dagen was. Ook wordt een adviesprijs of 'meestal-prijs' als vergelijkingsprijs gebruikt, zonder duidelijk uit te leggen waarop die is gebaseerd.
Daardoor is het lastig om echte aanbiedingen te herkennen. Bovendien zorgt dit voor oneerlijke concurrentie. Winkels die zich wél aan de regels houden, lopen klanten mis.
Je moet kunnen vertrouwen op de prijsinformatie van (web)winkels. Een doorgestreepte prijs of kortingspercentage moet gebaseerd zijn op de laagste prijs die een product in de 30 dagen vóór de aanbieding had. Misleidende adviesprijzen, meestal-prijzen en eindeloze kortingsacties horen daar niet bij.
We blijven nepaanbiedingen onderzoeken en spreken winkels aan op overtredingen. Werken winkels niet mee, dan sluiten we juridische stappen niet uit.
Zie je een verdachte aanbieding? Meld die bij ons. Samen zorgen we ervoor dat eerlijke prijsinformatie de norm wordt, zodat iedereen met vertrouwen kan winkelen.
Ferry Ploeg, Prijzenonderzoeker Consumentenbond
Start van onze actie
De start van onze actie 'Stop met nepaanbiedingen'.
Zo word je misleid met Black Friday
Elk jaar onderzoeken wij van winkels of aanbiedingen wel échte aanbiedingen zijn. Dit blijkt ook dit jaar niet zo te zijn. Winkels zijn nu erg creatief met het geven van nepkortingen.
Prijsvoordeel refurbished smartphones valt vaak tegen
Voor het milieu is een refurbished smartphone beter dan een nieuwe. Maar het prijsvoordeel is minder hoog dan het in eerste instantie lijkt. De helft van de verkopers werkt met nepaanbiedingen, dus let goed op.
Rammelende prijzen van fietsen
Fietsenwinkels strooien vooral in het voorjaar met acties en kortingen. Maar let op: acties en kortingen zijn vaak nep.
Pas op voor nepaanbiedingen
Elk jaar onderzoeken wij van winkels of aanbiedingen wel echte aanbiedingen zijn. Dit blijkt elk jaar niet altijd zo te zijn. Door onder andere onze onderzoeken hebben veel winkels hun leven gebeterd.
Zonder leden geen onafhankelijk onderzoek. Samen dwingen we eerlijke prijzen, veilige producten en duidelijke informatie af. Hoe meer leden, hoe luider onze stem.