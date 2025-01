Pas op voor nepaanbiedingen

Wat mag wel en niet volgens de wet?

Als een winkel een ‘van-prijs’ noemt, moet dit de laagste prijs zijn die de winkel de afgelopen 30 dagen heeft gebruikt. De prijs korte tijd verhogen, daarna verlagen en dan als aanbieding presenteren, mag dus niet.

Vorig jaar pleitten wij voor een bredere interpretatie van de wet. Veel winkels proberen de wet te omzeilen door te adverteren met kortingen op adviesprijzen die vrijwel nooit gerekend worden. Ons pleidooi lijkt te zijn opgepakt.

Dit zegt de ACM

De directeur van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) zegt in een persbericht: ‘De ondernemer kan in zijn aankondiging onder andere de adviesprijs vermelden, maar hierdoor mag de consument niet worden misleid. Om dit te voorkomen, moet de ondernemer in 1 oogopslag duidelijk maken wat deze prijs inhoudt en de suggestie van een korting vermijden.’

Zo hoort het

Het moet in één oogopslag duidelijk zijn wat de adviesprijs of een andere prijsvergelijking inhoudt. Een winkel mag dit bijvoorbeeld niet achter een 'i-tje' uitleggen.

Dit mogen winkels niet

Geen kortingsbedrag noemen ten opzichte van de adviesprijs of een andere prijsvergelijking die er op lijkt.

Geen kortingspercentage noemen ten opzichte van de adviesprijs of een andere prijsvergelijking die er op lijkt.

De adviesprijs of een prijsvergelijking die er op lijkt niet doorstrepen.

Wij zochten naar winkels die zich ook na deze uitspraak nog niet aan de regels houden. Ondanks de verduidelijkte wetgeving vonden wij de afgelopen maanden weer honderden nepaanbiedingen.

Winkels in overtreding

Onder andere bij deze 10 grote winkels vonden we nepaanbiedingen. Let hier dus op voor nepkortingen:

Bol.com

Coolblue.nl

Amazon.nl

Wehkamp.nl

Lidl Shop

Albert Heijn Voordeelshop

Kruidvat

Etos

Art & Craft

Plein

Lakse reacties

We vroegen een aantal winkels of zij op de hoogte waren van de wetgeving. In eerste instantie reageerden de meeste winkels laks op onze bevindingen. Ze zeggen ze dat ze zich aan de wet houden en niks hoeven aan te passen.

Na wat doorvragen bleek dat de winkels toch niet op de hoogte waren van de volledige wetgeving. Kruidvat, Etos en Art & Craft gaven direct aan dat ze de aanpassingen alsnog gingen doorvoeren.

Bol.com, Coolblue en Albert Heijn deden geen concrete toezeggingen. Maar ze hebben naar aanleiding van een informatiebijeenkomst bij de ACM later toch aanpassingen doorgevoerd, hoewel ze soms wel creatief zijn.

Voorbeelden van nepaanbiedingen

Voor veel winkels zijn de nieuwe regels nog niet duidelijk, ze houden zich nog niet aan de wet. Wij geven 3 voorbeelden die veel voorkomen:

Nepkorting in euro's

Wehkamp adverteert met kortingen op adviesprijzen waaronder dit cadeausetje van AXE. Je bespaart meer dan de helft! Maar als je goed kijk is de korting ten opzichte van de adviesprijs. Twee weken voor deze Black Friday 'aanbieding' was het ook al in de 'aanbieding' voor dezelfde prijs.

Amazon verkoopt met Black Friday een waterkoker met een megakorting van 49%. Dat lijkt zo, want de korting is op de adviesprijs en is in werkelijkheid veel minder spectaculair. Amazon zet een streep door de adviesprijs en legt pas achter het i'je uit wat de adviesprijs is.

Nepkorting in procenten

Lidl verkoopt een keukenmachine van Bosch met ‘Profiteer nu van extra korting!’. De korting is 43%, maar wordt gegeven op de adviesprijs. Een maand eerder kostte deze keukenmachine nog €159 en geen €229. De échte korting is dus een stuk minder interessant.

Op Plein.nl vind je veel aanbiedingen. Alle aanbiedingen zijn ten opzichte van de adviesprijs met daarbij een kortingspercentage en een doorgestreepte prijs. Achter een i'tje legt Plein.nl pas uit wat de adviesprijs is. De adviesprijs is een advies van de fabrikant aan de winkel en is vrijwel nooit de verkoopprijs.

Kort de prijs verhogen en daarna in de aanbieding

Op Coolblue stond een Philips-stofzuiger te koop als 'onweerstaanbieding': van €149 voor €119. Dat lijkt een mooie aanbieding, alleen kostte de stofzuiger eerder meestal €119. Ook was de prijs vlak voor de aanbieding even 2 weken lang verhoogd naar €149.

En Bol.com verkocht een AEG-wasmachine als 'Dagdeal' van €1099 voor €969. Dat lijkt een goede deal want je bespaart er 12% mee! Alleen kostte de wasmachine de week ervoor nog €899 en 2 maanden daarvoor lange tijd €949. De wasmachine was dus eigenlijk in prijs verhoogd.

Bol.com en Coolblue zijn creatief

Zoals gezegd passen de winkels langzaam hun aanbiedingen aan volgens de regels van de wet. Maar sommige winkels zijn wel creatief, zoals Bol.com en Coolblue. Bol.com noemt nu in plaats van adviesprijzen nu overal een 'meestalprijs'. Volgens Bol.com is dit de meest getoonde niet-promotieprijs aan klanten op Bol in de afgelopen 90 dagen.

Dus met andere woorden: de aanbieding kan in de weken ervoor goedkoper zijn geweest, maar voor ons gemak tellen wij die prijs niet mee. Coolblue adverteert nog met kortingen en adviesprijzen, maar ze zetten dit niet meer naast elkaar. Hiermee proberen ze alsnog de wet te omzeilen. Er is dus nog wel wat te verbeteren en wij blijven hier ook volgend jaar onderzoek naar doen.

Zo controleer je aanbiedingen: