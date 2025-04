Rammelende prijzen van fietsen

Actieweken

De ene winkel noemt het lentedeals en de andere winkel noemt het weer voordeelweken. Vooral in het voorjaar vallen fietsenwinkels over elkaar heen met acties en kortingen geven. Op bijna elke fiets krijg je dan korting wat bijna te mooi lijkt om waar te zijn. Kortingen lopen dan op tot wel meer dan €2500. Wij onderzochten 30 grote en kleine fietsenwinkels. De resultaten zijn schokkend, want de meeste kortingen blijken gewoon nep.

Nepaanbiedingen

Verreweg de meeste kortingen die wij tegenkwamen waren kortingen ten opzichte van de adviesprijs. Omdat de adviesprijzen nooit door de winkels zijn gerekend, zijn het dus nepaanbiedingen. Een korting mag alleen korting genoemd worden als het een opeenvolgende (progressieve) afprijzing is. Of als de van-prijs de laagste prijs is die de verkoper 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gehanteerd. Als de van-prijs een adviesprijs is moet het in één oogopslag duidelijk zijn dat het een adviesprijs is. Er mag ook geen korting bij gesuggereerd worden of een streep door de adviesprijs gehaald worden. En daar gaat het vooral mis.

Bij 15 van de 30 onderzochte winkels troffen wij nepaanbiedingen aan. Onder andere 12GO Biking, Fietsenwinkel, Fietsvoordeelshop, Fietsonline en Fietsenconcurrent zetten consumenten op het verkeerde been. In de winkels zag je regelmatig op=op en dat het tijdelijke aanbiedingen waren. Maar na wat doorvragen blijken de kortingen altijd te worden gegeven en zijn het kortingen ten opzichte van de adviesprijs. Van een actie of korting is dan geen sprake. Soms was de verkoopprijs vóór de actie zelfs lager.

Voorbeeld 12GO Biking

Een duidelijk voorbeeld waarmee fietsenwinkels je op het verkeerde been zetten, vonden wij op de website en in de winkel van 12GO Biking. Zij noemen zichzelf de grootste fietsenwinkel van de Benelux. Tijdens ons winkelbezoek was het druk en kregen wij op elke fiets een korting. Zo ook op de onderstaande fiets van Gazelle. Op deze fiets werden alle aanbiedingstrucs toegepast die wij tegenkwamen.

12GO Biking heeft naar aanleiding van ons onderzoek de website inmiddels aangepast. Zie ook hun reactie op ons onderzoek onderaan.

Welke trucs zagen we



25% KORTING

De korting is nep want de prijs is al maanden €2999. In september vorig jaar was de prijs met €2799 zelfs lager.

Begin maart startte de actie met 'topdeals' maar de prijs is toen niet verlaagd. De prijs is een paar maanden daarvoor zelfs verhoogd.

De fiets blijkt nog gewoon na te bestellen voor dezelfde prijs. In mei vorig jaar stond er ook al aanbieding en op=op bij.

Dit is de adviesprijs maar dat blijkt nergens uit. Dit moet in één oogopslag duidelijk zijn en mag niet doorgestreept worden.

De korting is nep want de prijs is al maanden €2999. In september vorig jaar was de prijs met €2799 zelfs lager.

De prijs is al maanden €2999 en ook na 30-03-2025 is de prijs €2999.

Voorbeeld Fietsvoordeelshop

Een ander voorbeeld dat wij tegenkwamen was bij de Fietsvoordeelshop. Daar was tijdens de voordeelweken een Gazelle Grenoble C8 HMB in de aanbieding van €3599 voor €3199. De van-prijs was de adviesprijs maar dat was nergens duidelijk en voorafgaand aan de voordeelweken was de fiets €50 goedkoper. De fiets kostte toen €3149.

Voorbeeld Fietsonline.com

Ook bij de online fietsenwinkel Fietsonline.com zagen wij een nepaanbieding. Daar stond een Cortina E-U4 elektrische transportfiets te koop met €500 korting. Maar na wat doorvragen bleek het een korting op de adviesprijs te zijn. En voor de aanbieding was de fiets zelfs €150 euro goedkoper.

Niet overal nepaanbiedingen

Wij vonden honderden van dit soort nepaanbiedingen. Maar bij onder andere Mantel, Bike Totaal en Halfords kwamen wij geen nepaanbiedingen tegen.

Reacties fietsenwinkels

Wij schreven 10 grote fietsenwinkels met nepaanbiedingen aan. Ze gaven toe niet goed op de hoogte te zijn van de regelgeving. De prijzenwet met richtlijnen voor aanbiedingen is onder fietsenwinkels kennelijk nog niet ingeburgerd. Sommige winkels hebben inmiddels aanpassingen gedaan. Per winkel lees je in alfabetische volgorde wat hun reactie was en of zij aanpassingen hebben doorgevoerd of nog gaan doorvoeren.

Ook soms goede deals

Hoewel de meeste kortingen nep zijn, kan er soms toch een goede deal tussen zitten. De kans op een goede deal is het grootst in de herfst en winter. Veel winkels willen dan vaak van de modellen uit het huidige of vorige modeljaar af. Maar doordat winkels alleen maar korting geven op de adviesprijs zijn dit soort deals moeilijk te herkennen.

Gelukkig hebben fietsenwinkels naar aanleiding van dit onderzoek aanpassingen doorgevoerd of gaan ze dat nog doen. Wij roepen meer fietsenwinkels op het goede voorbeeld te volgen zodat je niet meer op het verkeerde been wordt gezet. Blijf in ieder geval oppassen met acties bij fietsenwinkels die op (bijna) alle fietsen korting geven.