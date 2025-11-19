Veel nepkortingen

We zien veel winkels die de wet nog steeds niet naleven, bijvoorbeeld Amazon en Bol. Soms doen ze dit expres. Door de vele nepkortingen kun je de echte aanbiedingen er niet meer goed tussenuit halen. Daarnaast trekken deze winkels met nepkortingen klanten weg bij winkels die wél eerlijk zijn over hun prijzen. Ook koop je mogelijk iets wat je eigenlijk niet van plan was te kopen.

5 vuistregels

Om winkels ‘te helpen’ heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in begrijpelijke taal een ‘Leidraad prijsweergave en -vergelijkingen’ gemaakt. Hierin staan de volgende 5 vuistregels:

Een prijs mag niet worden doorgestreept als dit niet de laagste prijs in de 30 dagen voor de aanbieding is geweest. Een prijs mag niet tijdelijk worden verhoogd om deze daarna binnen 30 dagen weer met korting te verlagen. Een prijs mag niet kunstmatig hoog worden gehouden om de indruk te wekken dat een korting vervolgens enorm hoog lijkt. Bij een aanbieding met een adviesprijs of 'meestal-prijs' moet er duidelijk en in één oogopslag zichtbare informatie staan over wat deze prijzen precies inhouden. Geen buitensporig lange kortingen die in ieder geval niet langer dan 3 maanden duren.

Amazon spant de kroon

Amazon past geen van deze regels toe. Op Amazon.nl volgden wij 2 maanden lang 25 producten. Bij 20 producten was er sprake van een nepaanbieding. Bijvoorbeeld bij deze oordopjes misleidt Amazon op verschillende manieren:

De oordopjes waren in de aanbieding van €99,99 voor €69,99. In het rood staat erbij dat je 30% korting krijgt. Maar dit is op 4 punten een echte nepaanbieding:

De adviesprijs is doorgestreept.

De korting is nep want de korting is ten opzichte van de adviesprijs.

Er wordt geen duidelijke en directe toelichting gegeven wat de adviesprijs inhoudt.

De prijs is voor de aanbieding €15 verhoogd want de oordopjes kostten binnen 30 dagen voor deze aanbieding nog €54,99.

Wij vroegen Amazon om een reactie, maar zelf zien ze de misleiding niet: 'We bieden duidelijke en nauwkeurige prijsinformatie, waarbij we ons houden aan de huidige industrienormen en toepasselijke wettelijke vereisten.' Maar dat klopt dus niet.

Andere winkels die misleiden

Ook deze 5 winkels adverteren met nepaanbiedingen. Soms zijn de prijzen voor de aanbieding zelfs verhoogd.

Tijd voor actie

Ook bij ICI Paris XL, Plein.nl en Drogist.nl vonden we veel nepaanbiedingen. ICI Paris XL en Plein.nl beloven op korte termijn hun communicatie aan te passen. Plein.nl en Douglas hebben al aanpassingen gedaan. Van Drogist.nl kregen we geen reactie.

Ondanks de duidelijke voorbeelden die we de winkels voorlegden hebben Amazon, Bol, MediaMarkt en Drogist.nl nog geen aanpassingen toegezegd.

Trap niet in nepkorting: tips

Laat je niet verblinden door hoge kortingspercentages en wees extra kritisch als er wordt vergeleken met een adviesprijs of 'meestal-prijs'. Dit was voor de aanbieding vaak niet de echte prijs en zegt dus weinig over hoe goed de aanbieding echt is.

Vergelijk de prijs altijd bij andere winkels. Of volg zelf een tijdje de prijs van het product wat je van plan bent om te kopen. Kijk ook naar een online prijsgeschiedenis, bijvoorbeeld in onze productvergelijkers, of het een echte afprijzing is.

Zie jij zelf een aanbieding die te mooi lijkt om waar te zijn, of heb je het vermoeden dat een korting misleidend is? Dan kun je dat bij ons melden.