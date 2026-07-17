Consumentenbond sommeert Amazon en Bol te stoppen met nepaanbiedingen

De Consumentenbond volgde 2 maanden lang de prijzen van populaire WK-producten. Het ging om airfryers en bluetooth speakers bij Amazon en airfryers en televisies bij Bol.com. Van de 1142 producten waren er 323 minstens één keer in de aanbieding. Bij een aanbieding tonen winkels vaak een doorgestreepte prijs en een kortingspercentage.

Volgens de wet moeten die gebaseerd zijn op de laagste verkoopprijs van de afgelopen 30 dagen. Bij Amazon klopten 46 van de 113 aanbiedingen niet en bij Bol.com ging het bij 62 van de 210 aanbiedingen mis. Bij beide winkels lagen bijvoorbeeld de prijzen vóór een aanbieding lager, waardoor van een echte aanbieding geen sprake was.

De maat is vol

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Wij doen al jaren onderzoek naar nepaanbiedingen en spreken winkels aan als ze zich niet aan de regels houden. Bij Coolblue en Wehkamp leidde dat eerder al tot aanpassingen, het kan dus wél. Maar Amazon en Bol.com blijven hier hardnekkig klanten mee lokken, ondanks dat deze winkels de regels kennen.

Wat ons betreft is de maat nu vol. Wij eisen dat Amazon en Bol.com zich houden aan de regelgeving over prijzen en bij hun aanbiedingen een eerlijk beeld geven van het prijsvoordeel. Doen zij dit niet, dan ondernemen wij juridische stappen.’

Voorbeelden nepaanbieding

Op 6 juli 2026 was bij Amazon een JBL Charge 6-speaker in de ‘aanbieding’ van €199,99 voor €147 met '26% korting'. Voorafgaand aan de ‘aanbieding’ was de prijs bijna een maand lang €133.

Vlak voor de zogenaamde aanbieding heeft Amazon de prijs dus verhoogd. En Bol.com bood op 7 juli 2026 een Samsung QE43Q7FA-televisie aan voor €349 met de claim 'Je bespaart 12%’ met daarbij een doorgestreepte 'meestal-prijs' van €399. In ieder geval in de 60 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft de televisie nooit €399 gekost. De verkoopprijs lag bijna de hele periode op €349 en daalde op 6 juli 2026 zelfs naar €329, de laagste prijs binnen de wettelijke 30 dagen.

Prijstransparantie

Consumenten moeten kunnen vertrouwen op de prijsinformatie van (web)winkels. Een aanbieding moet daarom een échte aanbieding zijn. Alleen met eerlijke en transparante prijsinformatie kunnen consumenten aanbiedingen goed beoordelen, producten vergelijken en een weloverwogen aankoopbeslissing nemen.

Molenaar: ‘We richten ons nu specifiek op Amazon en Bol.com, de 2 grootste webwinkels. Maar we doen continue prijsmetingen en hebben vast een waarschuwing voor andere verkopers: in aanloop naar Black Friday zullen wij weer streng controleren op nepaanbiedingen en overtreders aanspreken. In de tussentijd roepen we consumenten op verdachte aanbiedingen bij ons te melden.’