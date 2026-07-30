Coolblue past bezorgbelofte aan na klacht Consumentenbond

De RCC boog zich de afgelopen jaren al 7 keer over de bezorgbelofte van de webwinkel. De RCC oordeelde telkens dat die misleidend is. Toch deed Coolblue geen aanpassingen. Daarom begon de Consumentenbond dit voorjaar een klachtenprocedure bij de RCC en met succes.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘Webwinkels moeten eerlijk zijn over de bezorging, zodat consumenten weten waar ze aan toe zijn. Zeker omdat een snelle levering voor veel consumenten een belangrijke reden is om voor een bepaalde webwinkel te kiezen.’

Bezorgkosten terugvragen

De Consumentenbond raadt consumenten aan bezorgkosten terug te vragen als een webwinkel een bestelling later levert dan beloofd. Zeker bij de levering van grotere en zwaardere bestellingen zoals meubels of bouwmaterialen lopen die op. Als bezorgkosten ‘gratis’ zijn, zoals bij Coolblue, zijn die verwerkt in de prijs van de producten. En kun je een deel van dat bedrag terugvragen.

Dat zo’n verzoek kans van slagen heeft, blijkt uit een recente uitspraak van een rechter in Amsterdam. Een tuincentrum beloofde binnen 4 werkdagen te leveren, maar deed er 10 dagen over. De consument vroeg de bezorgkosten van €20 terug. Het tuincentrum weigerde, maar de rechter stelde de consument in het gelijk en bepaalde dat het tuincentrum de bezorgkosten moest terugbetalen.

Leden van de Consumentenbond kunnen deze voorbeeldbrief gebruiken om bezorgkosten terug te vragen.