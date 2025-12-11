Pakketbezorging zonder zorgen

Je kunt niet meer vertrouwen op een zorgvuldige en voorspelbare pakketbezorging. Pakketjes komen vaak te laat of helemaal nooit aan. Dat moet snel anders.
Pakketbezorging levert steeds méér frustratie op bij consumenten. Dat blijkt uit onze jaarlijkse enquêtes. Zo komen pakketten regelmatig veel later aan dan beloofd. Ook geven bezorgers vaak onterecht aan dat iemand niet thuis was. En pakketten belanden zonder overleg in de tuin, bij buren of afhaalpunten.
Pakketjes moeten binnen de afgesproken tijd op de afgesproken plek worden bezorgd. En webwinkels en bezorgers moeten daadwerkelijk helpen, als het eens misgaat. Ook moeten ze verzendkosten dan terugbetalen aan hun klanten.
Webwinkels zijn verantwoordelijk voor betrouwbare bezorging van bestellingen. We spreken daarom Thuiswinkel.org aan op de problemen. Want ruim 2000 webwinkels voeren het kwaliteitskeurmerk van die vereniging.
Daan Vermeer, Belangenbehartiger Consumentenbond
Eerste gesprek met Thuiswinkel
Op 11 december 2025 hadden we ons eerste gesprek met Thuiswinkel.org, de branchorganisatie van webwinkels. Daarin hebben we de problemen en onze wensen kenbaar gemaakt.
Start actie pakketbezorging
We zijn ontevreden over de prestaties van de pakketdiensten. De laatste jaren hebben we veel aandacht besteed aan alle bezorgklachten en indringend gesproken met de bedrijven. Dat heeft helaas niets opgeleverd. Sterker nog: de problemen nemen toe. Voor ons is de maat nu vol. We gaan op korte termijn in gesprek met Thuiswinkel, de bracheorganisatie van webwinkels. Daarin willen we het volgende bereiken:
Artikel: Zorgen over de bezorging
De hele dag voor niets wachten op een pakketje of een niet-thuis melding terwijl je er wel was. Of het pakket is zomaar voor de deur of in de papierbak achtergelaten... Er gaat nog steeds veel mis bij de pakketbezorging.
Artikel: Wie is verantwoordelijk bij een vermist pakket?
Er worden er veel pakketjes bezorgd. Dan raakt er weleens een kwijt. Vooral bij het terugsturen kan dat je duur komen te staan. Wat je moet doen bij een vermist pakket en hoe reageren de bezorgdiensten?
Artikel: Problemen bij pakketbezorging
Tijdens de coronaperiode kregen we op Klachtenkompas veel klachten over pakketbezorging. Zijn er inmiddels minder problemen? We analyseerden de klachten en vroegen daarnaast ruim 20.000 panelleden naar hun ervaringen.
