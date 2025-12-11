Pakketbezorging zonder zorgen

Wat is er mis?

Pakketbezorging levert steeds méér frustratie op bij consumenten. Dat blijkt uit onze jaarlijkse enquêtes. Zo komen pakketten regelmatig veel later aan dan beloofd. Ook geven bezorgers vaak onterecht aan dat iemand niet thuis was. En pakketten belanden zonder overleg in de tuin, bij buren of afhaalpunten.

Onze eisen

Pakketjes moeten binnen de afgesproken tijd op de afgesproken plek worden bezorgd. En webwinkels en bezorgers moeten daadwerkelijk helpen, als het eens misgaat. Ook moeten ze verzendkosten dan terugbetalen aan hun klanten.

Wat gaan we doen?

Webwinkels zijn verantwoordelijk voor betrouwbare bezorging van bestellingen. We spreken daarom Thuiswinkel.org aan op de problemen. Want ruim 2000 webwinkels voeren het kwaliteitskeurmerk van die vereniging.