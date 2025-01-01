Brieventool levertijd

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Voorbeeldbrief levertijd

Je hebt je product nog steeds niet ontvangen en wil hierover klagen bij de (web)winkel. Een goede juridische brief helpt je hierbij. Met de Consumentenbond Brievenhulp begeleiden we je stap voor stap naar de juiste brief. Snel, eenvoudig en oplossingsgericht.

Onze voorbeeldbrieven zijn exclusief voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd. Log in of word lid.

 

Marco met bol_witte achtergrond
Hoi, ik stel je een paar vragen. Daarna mail ik je de juiste brief voor jouw situatie. Deze brief kun je dan zelf naar de (web)winkel sturen.
Marco van 't Woudt,
Expert consumentenrecht
Marco met bol_witte achtergrond
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  • Nee

    Er is geen levertijd afgesproken

  • Vermoedelijke levertijd

    De verkoper heeft een vermoedelijke levertijd doorgegeven

  • Exacte levertijd

    Levering op een bepaalde datum

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