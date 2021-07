Draadloze speakers zoek en bestel je eenvoudig op internet. Maar in een echte winkel kopen heeft voordelen, speciaal bij speakers. We testen de geluidskwaliteit bij alle speakers. De een is beter dan de ander, maar ze zijn nooit perfect. Soms is de klank goed maar de ruimtelijkheid minder, of andersom. Wat je prettig of onprettig vindt klinken is deels persoonlijk. Zelf luisteren is nuttig, als je die kans hebt.

In een winkel zie je ook het best of het uiterlijk en de omvang je bevalt. Kies een rustig moment en luister naar muziek die je al goed kent. Dit geldt nog het meest voor draadloze speakers voor thuis, omdat details daar extra belangrijk zijn. Sommige winkels bieden nog extra garantie op producten. Dat is bij speakers met accu zeker een voordeel.