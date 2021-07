Natuurlijk onderzoeken we uit welke draadloze speakers het beste geluid komt en kijken ook specifiek naar bijvoorbeeld popmuziek, jazz en klassieke muziek. Daarnaast testen we het gebruiksgemak, de accu en mogelijkheden van de speaker.

Om de beste wifi- of bluetooth speaker te vinden testen we ze regelmatig voor je. We hebben onder andere draadloze speakers van JBL, Sony, Bose, B&O, Amazon, Denon, Harman Kardon, Philips en Sonos in de test.

Draadloos muziek luisteren in huis of onderweg? Kies een goede wifi- of bluetooth speaker.

Draadloze speaker kopen

Je ziet een leuke wifi- of bluetooth speaker in de aanbieding, maar is dat nu een goede? Welke draadloze speaker je koopt hangt af van je wensen. Wil je een grote speaker of een kleine? En welke aansluitingen moeten op de speaker zitten? Voordat je een portable speaker of draadloze thuisspeaker koopt, kun je bij ons vergelijken.

Draadloze speakers vergelijken

Bluetooth speakers en wifi-speakers zijn er in allerlei soorten en maten. Kleine, lichte bluetooth speakers voor onderweg en wat robuustere speakers die tegen een stootje kunnen, of in huis gebruikt worden. Vergelijk de speakers hier op testresultaten, gewicht en opties.

Zoek je bijvoorbeeld een draadloze speaker met een app voor afspeelfuncties of basregeling op de speaker? Je kunt het hier vinden. Ook kun je in de vergelijking zien welke speakers geschikt zijn voor een multiroom systeem.