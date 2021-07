Hoe wij draadloze speakers testen

Maandelijks testen we nieuwe bluetooth- wifi speakers en voegen we ze toe aan de productvergelijker. Geluidskwaliteit is het belangrijkst, maar ook accuduur, energieverbruik, gebruiksgemak en veelzijdigheid komen aan bod.

Testonderdelen

Geluidskwaliteit

We testen elke speaker met een luisterpanel. Dit panel bestaat uit ervaren luisteraars, zowel mannen als vrouwen variërend in leeftijd. Om het testresultaat te waarborgen blijft het luisterpanel zo veel mogelijk gelijk qua samenstelling. Op iedere luisterdag luisteren experts naar zowel goede als minder goede referentiespeakers om het gehoor opnieuw te ijken.

Het luisterpanel luistert naar pop, jazz, klassieke muziek en gesproken woord. Per geluidssample komt ieder panellid met een oordeel en opmerkingen over de klank. Ook luisteren we naar de speakers onder een hoek, om te beoordelen wat het effect daarvan is. In een ideaal geval verandert het geluidsbeeld maar weinig als je door de ruimte beweegt.

Tussen normaal volume en luid spelen kan de klank veranderen. Soms brengt de fabrikant bewust enige vervorming aan, om andere opvallendere geluidsvervorming te voorkomen. Ook dit effect controleren en beoordelen wij.

Daarnaast doen we technische metingen. Zoals een meting van het maximale volume waarbij het geluid nog net niet vervormt. Ook meten we of de hoge, midden- en lage tonen goed in balans zijn.

Installatie en gebruiksgemak

Bij wifi-verbindingen moet de app van de fabrikant de gebruiker duidelijk helpen bij een eerste verbinding. En online muziek streamen moet eenvoudig gaan. Maar ook bij bluetooth-verbindingen moet het koppelen makkelijk gaan. Hetzelfde geldt voor het wisselen tussen verschillende apparaten. Knoppen en lampjes of displays moeten duidelijke informatie geven.

Mogelijkheden

We kijken onder meer naar:

De fysieke aansluitmogelijkheden zoals Is er een lijningang? Zijn er usb-aansluitingen? Kun je via usb de speaker gebruiken als powerbank? Is er een ethernetaansluiting? Is er een koptelefoonaansluiting?

De draadloze connectiemogelijkheden zoals Wifi- of bluetooth-connecties Multiroom en/of stereokoppelingen Airplay Party-modus Losse afstandsbediening

Waterdichtheid

Handsfree en stembesturing

Klankregel opties op apparaat of via een app

Accuduur

Als een speaker een accu heeft dan testen we hoe lang de speaker kan spelen op een acculading op een normaal geluidsvolume. Ook kijken of er een duidelijke indicator is waarmee je de resterende accuduur kunt inschatten.

Energiegebruik

Bij speakers voor thuisgebruik is het energiegebruik belangrijk, omdat deze apparaten de hele dag met de netspanning verbonden zijn. We meten hoeveel energie de speakers verbruiken in standby-stand, en hoeveel ze verbruiken tijdens het spelen van muziek.

Berekening testoordeel

Het testoordeel is een gewogen gemiddelde. Het ene testonderdeel telt zwaarder mee dan het andere.

We gebruiken verschillende wegingen, afhankelijk van het gebruiksdoel van de speakers. Bij speakers voor thuis weegt de geluidskwaliteit zwaarder mee. Bij draagbare speakers telt ook de accuduur mee.

Speakers voor thuis:

Geluidskwaliteit: 70%

Gebruiksgemak: 20%

Mogelijkheden: 10%

Gebruikt een wifi-speaker te veel energie, dan kan hij geen Beste uit de Test of Beste Koop worden.

Draagbare speakers (speaker voor onderweg)

Geluidskwaliteit: 60%

Gebruiksgemak: 25%

Accuduur: 10%

Mogelijkheden: 5%

Welke speakers selecteren we voor de test?

We selecteren zo veel mogelijk populaire draadloze speakers. Bij speakers voor onderweg gaat het om speakers vanaf €20 tot €400. Bij speakers voor thuisgebruik gaat om speakers vanaf €50 euro tot €700. Om zoveel mogelijk consumenten te helpen met relevante testinformatie baseren we de keuze op marktdata, en een verwachting over populariteit. Daarnaast testen we internationaal. Dit kan de productselectie ook beïnvloeden. Er zijn erg veel producten op de markt en is niet mogelijk om alle bestaande modellen te testen.