Hoe wij draadloze speakers testen

Testonderdelen

Geluidskwaliteit (65%)

Luisterpanel

We testen elke speaker met een luisterpanel van 5 ervaren luisteraars. Het luisterpanel blijft zoveel mogelijk gelijk, om het testresultaat te waarborgen. Het panel speelt muziek af uit een vaste selectie nummers (zonder compressie) en doet dat in een ruimte die vergelijkbaar is met een woonkamer.

De muziek bestaat uit uiteenlopende genres, waarbij elk nummer weer andere geluidsaspecten benadrukt. Elk panellid geeft een oordeel over een aantal belangrijke geluidskenmerken, zoals frequentiebereik, geluidsbalans, vervorming en dynamiek.

Tussen normaal volume en luid spelen kan de klank veranderen. Soms brengt de fabrikant bewust wat vervorming aan, om andere opvallendere geluidsvervorming te voorkomen. Ook dit effect controleren en beoordelen wij.

Technische metingen

We doen een aantal technische metingen. Zoals een meting van het maximale volume waarbij het geluid nog net niet vervormt. Ook meten we of de hoge, midden en lage tonen goed in balans zijn. Daarvoor laten we de speaker elke (hoorbare) frequentie op een bepaald niveau afspelen. Bij bijvoorbeeld veel kleinere speakers zijn lage tonen niet goed hoorbaar.

We doen deze test in een 'dode' (of anechoïsche) kamer, waarbij het geluid niet weerkaatst. Zo voorkomen we zo veel mogelijk externe invloeden.

Gebruiksgemak (15%)

Bij wifi-speakers moet de app van de fabrikant de gebruiker duidelijk helpen bij een eerste verbinding. Online muziek streamen en verbinden via bluetooth moet makkelijk gaan. Hetzelfde geldt voor het wisselen tussen verschillende apparaten. Knoppen en lampjes of displays moeten duidelijke informatie geven. Als de speaker een microfoon heeft voor spraakbediening dan testen we ook de bruikbaarheid van de virtuele assistent.

Accuduur (10%)

Bij een speaker met een accu testen we hoe lang hij kan spelen op 1 acculading op een normaal volume. Ook kijken we hoe snel je de accu weer kunt opladen. Maar ook of je hem draadloos kunt laden en of je de accu kunt vervangen.

Energiegebruik (10%)

Bij speakers zonder accu is het energiegebruik belangrijk, omdat deze apparaten de hele dag met de netspanning verbonden zijn. We meten hoeveel energie de speakers verbruiken in standby-stand. Ook testen we hoeveel ze verbruiken tijdens het spelen van muziek. We geven strafpunten als de speaker te veel stroom verbruikt in standby.

Mogelijkheden & ondersteuning (10%)

Hierbij kijken we welke verbindingen de speaker ondersteunt en wat je allemaal met de app kunt.

De fysieke aansluitmogelijkheden zoals:

Lijningang

Usb-aansluitingen

Speaker gebruiken als powerbank voor je smartphone

Extra connecties voor onder andere ethernet en microfoon

De draadloze verbindingsmogelijkheden zoals:

Wifi: dual band, multiroom (afspelen via meerdere speakers, eventueel tegelijk)

Bluetooth: multi-pairing (verbinden met meerdere apparaten), NFC pairing

High end audio-codecs via bluetooth (zoals aptX of LDAC) voor een betere geluidskwaliteit

Streaming via Airplay (2), Chromecast, Spotify Connect

App

Vaak is er een app die bij de draadloze speaker hoort. We bekijken of de app beschikbaar is voor zowel iOS als Android. Ook kijken we of je een account (met e-mailadres) nodig hebt om het te gebruiken. We testen ook of er reclame in zit en of er extra kosten voor het gebruik zijn. Vervolgens beoordelen we de mogelijkheden van de app. Behalve afspeelfuncties kijken we vooral naar functies die de klank aanpassen, zoals een equalizer.

Ook doen we een check of de app veilig is om te gebruiken. Wat is bijvoorbeeld het wachtwoordbeleid en wordt je data goed versleuteld? Hiervoor geven we geen score, maar als een app onveilig is dan krijgt de speaker strafpunten.

Ondersteuning en updates

We beoordelen de communicatie van de fabrikant over het updatebeleid. Vermeldt de fabrikant wanneer er geen ondersteuning meer is? Is er informatie over wat je daarna kunt doen? Bijvoorbeeld afdanken of blijven gebruiken. De communicatie over en de beschikbaarheid van reserveonderdelen zoals batterijen is ook belangrijk.

Bouwkwaliteit (0%)

We beoordelen de kwaliteit van de gebruikte materialen, de afwerking en de stevigheid van de speaker. Dit weegt momenteel niet mee in de test.

Welke speakers selecteren we voor de test?

We selecteren zo veel mogelijk populaire draadloze speakers.

Bij bluetooth-speakers gaat het om speakers van alle formaten. De prijzen variëren van €20 tot meer dan €400.

Bij wifi-speakers gaat het om kleine en grote speakers. En zowel met als zonder spraakassistent. De prijzen variëren van €150 tot €700 of meer.

Om zoveel mogelijk consumenten te helpen met relevante testinformatie baseren we de keuze op marktdata en de verwachte populariteit. Daarnaast testen we internationaal. Dit kan de productselectie beïnvloeden. Er zijn erg veel producten op de markt en het is niet mogelijk om alle bestaande modellen te testen.