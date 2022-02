Hoe werken bluetooth speakers?

Speakers met bluetooth werken eenvoudig. Je maakt verbinding door de bluetooth 'pairing' knop op de speaker in te drukken. Koppel enmalig op je smartphone het apparaat in het bluetooth menu. Vervolgens onthoudt je toestel de speaker en verbindt hij in het vervolg automatisch. Dit kan met elke smartphone of tablet. Het draadloze signaal over bluetooth is wel beperkt tot een meter of 10. Je moet de speaker bij gebruik dus wel altijd in de buurt houden.

Voordelen bluetooth speakers

Buiten te gebruiken dankzij accu en relatief robuuste behuizing

Lage instapprijs

Te gebruiken met vrijwel elke smartphone of tablet

Minder afhankelijk van software ondersteuning dan wifi-speakers

Nadelen bluetooth speakers

Beperkt bereik (max ca. 10 meter)

Mindere geluidskwaliteit

Niet geschikt voor multiroom

Geteste bluetooth speakers

Hieronder zie je de bluetooth speakers in onze test. Ben je ingelogd, dan zie je de 5 best scorende modellen. Zo niet, dan zie je meest recent geteste speakers. Klik op de link onder de tabel om verder te kunnen filteren, bijvoorbeeld op formaat.

Wil je meer weten over draadloze speakers? Lees ook onze uitleg bij wifi-speakers.

Geluidskwaliteit blutooth speakers

De kwaliteit van het geluid is niet het sterkste punt van bluetooth speakers. Door de lagere bandbreedte klinken ze minder goed dan wifi-speakers. De muziek wordt gecomprimeerd en is daardoor minder zuiver. Comprimeren is het slim verpakken en deels weglaten van informatie in een bestand, zoals een muzieknummer. Gelukkig gaat het om subtiele verschillen. De meeste luisteraars horen dit niet of nauwelijks.

Met moderne bluetooth codecs zoals aptX (HD) is er minder compressie nodig. Het geluid is beter. Luister je vooral thuis naar muziek of podcatst? Dan is een wifi-speaker misschien een betere optie.

Kleine speakers versus grote speakers

Bluetooth speakers met een accu kun je overal gebruiken. Er is daarom een groot aanbod van kleine en lichte speakertjes die je makkelijk met je mee kunt dragen. Bekende voorbeelden zijn de JBL Go-speakers en de Sony SRS-XB13. Deze zijn niet veel groter dan een pakje roomboter.

Super handig zo’n klein ding. De beste speakertjes klinken best redelijk, maar de geluidskwaliteit is zelden heel goed. Door de kleinere klankkast zijn vooral lagere tonen minder aanwezig dan bij speakers van een maatje groter. Ook is het maximum volume een stuk lager. Ze zijn dus niet geschikt om in een grote ruimte te gebruiken.

Daarvoor is een speaker van een maatje groter meestal een betere keuze. Denk aan de grootte van ongeveer een halve tot hele literfles. Deze klinken doorgaans een stuk beter dan de allerkleinste speakers. En zijn nog steeds behoorlijk draagbaar. Bekende middelgrote speakers zijn de Ultimate Ears Megaboom-reeks en de Sony SRS-XB23. Nog iets groter zijn de JBL Charge-reeks en de Sony SRS-XB33.

Voor onderweg

Bluetooth speakers zijn gemaakt om mee te nemen en buiten te gebruiken. Ze zijn daarom steviger dan (wifi-)speakers voor thuis. Vaak zijn deze speakers water- en stofbestendig. De batterijduur varieert wel sterk. Sommige speakers gaan nog geen 6 uur mee op een acculading. Met de beste speakers kun je langer dan 24 uur achter elkaar muziek kunt afspelen. In onze Vergelijker draadloze speakers zie je per speaker hoe lang hij mee gaat.

Prijs bluetooth speakers

De kleinste speakertjes kosten doorgaans het minst. Deze vind je vaak al in de winkel voor een paar tientjes. Er zijn ook duurdere speakers van tussen €50-€100. Veel middelgrote en grote speakers kosten ook rond €100, maar ook in deze groep is veel variatie. Vooral speakers van merken zoals B&O (Bang & Olufsen), Bose gaan al snel richting €200 tot €400.

De allergoedkoopste speakers klinken niet erg goed. Maar je hoeft voor een goede speaker zeker niet de hoofdprijs te betalen. Voor ongeveer €80-€100 koop je een degelijke speaker die voor de meeste luisteraars prima klinken.

De allerduurste speakers doen het niet eens veel beter op geluidskwaliteit. Vaak hebben ze een netter afgewerkte behuizing en zien ze er luxer uit.