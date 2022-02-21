Voordelen bluetooth-speakers

Vaak geschikt voor zowel thuis als buiten dankzij batterij. Ze hebben een relatief robuuste, vaak waterbestendige, behuizing.

Je hebt al een redelijke bluetooth-speaker voor minder dan €50.

Te gebruiken met vrijwel elke smartphone of tablet.

Minder afhankelijk van (tijdelijke) software ondersteuning dan wifi-speakers.

Nadelen bluetooth-speakers

Beperkt bereik (maximaal zo'n 10 meter), met uitzondering van moderne versies.

Door compressie van geluid klinkt het geluid minder goed dan bij wifi, maar bij moderne versies merk je daar weinig van.

Ondersteunt geen multiroom voor het afspelen in verschillende ruimtes.

De allergrootste zijn niet geschikt om vaak te verplaatsen.

Geluidskwaliteit bluetooth-speakers

Bluetooth is een andere verbindingstechniek dan wifi. Via bluetooth wordt muziek gecomprimeerd verstuurd. Daarbij wordt een deel van de informatie uit het muziekbestand slim verpakt of weggelaten. De geluidskwaliteit kan dan iets minder goed zijn dan via wifi. Ook is een bluetooth-verbinding gevoeliger voor storingen en heeft deze een kleiner bereik.

Gelukkig zijn de verschillen in de praktijk vaak klein. Dankzij moderne bluetooth-versies en -codecs wordt de geluidskwaliteit steeds beter en de verbinding stabieler. Je smartphone én speaker moeten deze technieken wel allebei ondersteunen. Dat is lang niet altijd het geval.

Kleine bluetooth-speakers

Kleine bluetooth-speakers hebben een batterij. Ze zijn compact genoeg om overal naartoe mee te nemen. Er zijn zelfs mini-speakers die niet veel groter dan een pakje roomboter. Zij klinken hooguit beter dan je smartphone. Echt goeie kleine speakers zijn zeker 1 of 2 maatjes groter.

Kies alleen een mini-variant voor kleine ruimtes en als de kwaliteit niet belangrijk is. Voor een gemiddelde woon- of slaapkamer is een kleine of middelgrote speaker beter geschikt. Deze kun je nog altijd vrij makkelijk meenemen. Die hebben ook een hoger maximaal volume en betere bas. Denk hierbij aan speakers ter grootte van ongeveer een halve tot hele literfles.

Bekende merken met kleine bluetooth-speakers zijn JBL, Marshall, Sony en Bose.

Voor onderweg

Kleine bluetooth-speakers zijn vaak gemaakt om mee te nemen en buiten te gebruiken. Ze zijn daarom steviger dan grotere bluetooth- en wifi-speakers voor thuis. Vaak zijn ze ook water- en stofbestendig. De batterijduur varieert wel sterk, van zo'n 6 uur tot meer dan 24 uur. In onze vergelijker zie je per speaker hoe lang de accu meegaat.

Geteste kleine bluetooth-speakers

Hieronder zie je de kleine bluetooth-speakers in onze test. Ben je ingelogd, dan zie je de 5 best scorende modellen. Zo niet, dan zie je meest recent geteste speakers. Klik op 'Bekijk alle kleine bluetooth-speakers' onder de tabel om verder te kunnen filteren, bijvoorbeeld op formaat.

Grote bluetooth-speakers

Sommige bluetooth-speakers zijn te groot om mee te nemen. Of ze hebben simpelweg geen batterij. Deze zijn alleen geschikt voor thuis. Ze kunnen door hun grotere formaat behoorlijk grote ruimtes van geluid voorzien. Je zet ze meestal neer op een vaste plek. Al kun je sommige prima verplaatsen in of rondom je huis.

Grote bluetooth-speakers hebben doorgaans een betere bas en geluidsbalans dan kleine bluetooth-speakers. Ook kunnen ze een stuk harder.

Bekende speakermerken met grote bluetooth-speakers zijn Marshall, Harman Kardon en JBL. Ook party-speakers vallen in deze categorie. Die zijn zelfs krachtig genoeg om compacte zalen te vullen met geluid.

Geteste grote bluetooth-speakers

Hieronder zie je de grote bluetooth-speakers in onze test. Ben je ingelogd, dan zie je de 5 best scorende modellen. Zo niet, dan zie je meest recent geteste speakers. Klik op 'Bekijk alle grote bluetooth-speakers' onder de tabel om verder te kunnen filteren, bijvoorbeeld op formaat.

Wil je meer weten over draadloze speakers? Lees ook onze uitleg bij wifi-speakers.

Prijs bluetooth-speakers

Mini-speakertjes kosten doorgaans het minst. Deze vind je vaak al in de winkel voor een paar tientjes. Er is daarnaast een flink aanbod van kleine en middelgrote speakers tussen €50-€150. Meer dan dat hoeft een goede ook niet te kosten.

Veel grote en extra gote speakers kosten ongeveer vanaf €150, maar in deze groep is wel wat meer prijsvariatie. Vooral grote speakers van merken zoals B&O (Bang & Olufsen), Marshall en Bose gaan al snel richting €200 tot €400, of zelfs meer.

Bluetooth-speakers aansluiten

Speakers met bluetooth werken eenvoudig. Je moet voor het eerste gebruik op je smartphone én op je speaker bluetooth aanzetten zodat ze elkaar kunnen zien.

Op de speaker: houdt de bluetooth 'pairing' knop op de speaker even ingedrukt. Je herkent de knop meestal aan het bluetooth-logo. Vaak gaat de knop even knipperen, of hoor je een geluidje zodat je weet dat de bluetooth op de speaker aan staat.

Op je smartphone (of laptop/tablet): vaak herkent je toestel de speaker al. Je hoeft dan alleen op de knop verbinden te drukken. Zo niet, ga vanuit de instellingen naar het bluetooth menu. Zorg ervoor dat bluetooth is aangevinkt.

Heb je Android? Tik dan op Nieuw apparaat koppelen. En wacht tot je de speaker ziet in de lijst met apparaten.

Heb je een iPhone? Wacht even totdat je het apparaat ziet verschijnen. Tik op de speaker op je smartphone en koppel de 2 apparaten met elkaar.

Vanaf nu onthoudt je toestel de speaker en verbindt hij in het vervolg automatisch. Dit kan met elke smartphone of tablet. Het draadloze signaal over bluetooth is meestal wel beperkt tot een meter of 10. Je moet je telefoon dus niet te ver uit de buurt van de speaker houden.