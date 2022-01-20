Gebruikstips voor je draadloze speaker

Is je speaker stuk, dan kun je hem afhankelijk van wat er kapot is (laten) repareren.

Vaak kun je de accu van je draadloze speaker niet zelf vervangen. Soms kan het wel, bijvoorbeeld via een repair café. Voor avontuurlijke zelfreparateurs bieden websites zoals ifixit.com soms ook uitkomst met uitgebreide reparatiegidsen. Lukt dat niet, of heb je een andere lastige reparatie? Neem dan contact op met de winkel waar je je speaker gekocht hebt.

Als de speaker niet meer te repareren is, dank je hem af. Een draadloze speaker bevat elektronica die gerecycled kan worden. Je kunt hem inleveren bij een winkel met een inzamelpunt, of bij de milieustraat van je gemeente.