Gebruikstips voor je draadloze speaker

De plaats van de speaker in de ruimte heeft veel invloed op hoe je muziek klinkt.

Zet je de speaker in een hoek van de kamer of in de hoek van muur en de grond. Dan klinken de lage tonen luider. Speakers zijn verschillend, maar de meeste geven de hoge tonen enigszins gericht af. Draai de speaker dus niet van je af, want dan zijn hoge tonen minder aanwezig.

Afhankelijk van hoe je luistert kun je met de plaatsing experimenteren tot je een goed compromis vindt.

Zorg er voor dat de speaker op een stevige ondergrond staat, die niet mee kan trillen.