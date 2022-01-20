Gebruikstips voor je draadloze speaker

Met een draadloze speaker speel je draadloos muziek af van je smartphone, tablet of laptop. Je kunt je eigen muziek afspelen. Maar steeds meer mensen gebruiken streamingdiensten. De muziek en het volume regel je via een app op je telefoon. Maar waar zet je je speaker neer? En hoe behoud je de accuduur?
Expert draadloze speakers
De plaats van vooral wat grotere speakers heeft veel invloed op hoe je muziek klinkt.
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Wifi-speakers
Grote bluetooth-speakers
Wifi ‘past’ beter bij speakers die altijd thuis aangesloten zijn. Maar als je geen behoefte hebt aan de voordelen, zoals multiroom, dan is ook bluetooth prima voor in huis.
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Muziek afspelen van je smartphone op een stereset
Online muziek streamen levert vooral veel gemak op. Voor een vast bedrag per maand luister je naar een enorme bibliotheek met muziek. Gratis luisteren kan ook, maar dan met reclame. Bekende streamingdiensten zijn: Spotify, Apple Music, Deezer, Youtube Music, Soundcloud en Tidal.
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Muziek streamen: welke aanbieder is het best?
Bij cd’s en andere bronnen waar je zelf mp3’s van maakt, heb je niet het probleem dat de voorwaarden en het aanbod veranderen. Ook kun je muziek zonder internetverbinding, dus vanaf je eigen speaker afspelen. Maar dit vergt wel meer handelingen.
De speakers zelf gaan niet snel kapot, maar de accu kan wel snel slijten. Door er op een juiste manier mee om te gaan kun je de slijtage beperken, of langzamer laten verlopen.
Bekijk en vergelijk:
Speakers met een goede accu (alleen voor leden)
Speakers met een vervangbare accu
Is je speaker stuk, dan kun je hem afhankelijk van wat er kapot is (laten) repareren.
Vaak kun je de accu van je draadloze speaker niet zelf vervangen. Soms kan het wel, bijvoorbeeld via een repair café. Voor avontuurlijke zelfreparateurs bieden websites zoals ifixit.com soms ook uitkomst met uitgebreide reparatiegidsen. Lukt dat niet, of heb je een andere lastige reparatie? Neem dan contact op met de winkel waar je je speaker gekocht hebt.
Als de speaker niet meer te repareren is, dank je hem af. Een draadloze speaker bevat elektronica die gerecycled kan worden. Je kunt hem inleveren bij een winkel met een inzamelpunt, of bij de milieustraat van je gemeente.