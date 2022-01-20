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gebruikstips

Gebruikstips voor je draadloze speaker

Met een draadloze speaker speel je draadloos muziek af van je smartphone, tablet of laptop. Je kunt je eigen muziek afspelen. Maar steeds meer mensen gebruiken streamingdiensten. De muziek en het volume regel je via een app op je telefoon. Maar waar zet je je speaker neer? En hoe behoud je de accuduur?

Snel naar:

  1. Waar zet je de speaker neer?
  2. Gebruik je wifi of bluetooth?
  3. Online of lokaal muziek luisteren
  4. Je accu langer laten meegaan
  5. Je speaker afdanken of repareren

1

Waar zet je de speaker neer?

De plaats van vooral wat grotere speakers heeft veel invloed op hoe je muziek klinkt.

  • Zet je de speaker het liefst in een hoek van de kamer. In een hoek van de muur en de grond. Het liefst met enige afstand tot de muur. Dan klinken de lage tonen luider.
  • Draai de speaker niet van je af, want dan zijn hoge tonen minder aanwezig.
  • Zorg ervoor dat de speaker op een stevige ondergrond staat, zodat hij niet kan trillen.

Bekijk en vergelijk: 
Wifi-speakers
Grote bluetooth-speakers

Waar zet je de speaker neer

2

Gebruik je wifi of bluetooth?

Voordelen van wifi

  • Je kunt er veel gegevens mee versturen. Geluid behoudt hoge kwaliteit. Dat kan ook nog terwijl iemand anders thuis naar een video kijkt.
  • Je kunt de speaker zelfstandig muziek laten streamen. Als je een playlist hebt gekozen, heb je geen smartphone meer nodig.
  • Je hebt relatief veel dekking, vaak in het hele huis. Zo kun je multiroom gebruiken: hetzelfde of juist verschillende geluiden in meerdere kamers. De kwaliteit van je wifi-netwerk bepaalt wel de werking van je speaker. 

Voordelen van bluetooth

  • Het is makkelijker om te verbinden.
  • Je bent minder afhankelijk van de software en app van de speaker. Zo heb je geen verplicht installatieproces via de app.
  • Met weinig moeite kun je het geluid van laptops, smartphones en tablets veel beter laten klinken. 
  • Bluetooth is zuinig met energie. Dat komt goed uit bij apparaten die met een accu werken.

Wifi ‘past’ beter bij speakers die altijd thuis aangesloten zijn. Maar als je geen behoefte hebt aan de voordelen, zoals multiroom, dan is ook bluetooth prima voor in huis.

Leer meer over: 
Muziek afspelen van je smartphone op een stereset

Gebruik je wifi of bluetooth

3

Online of lokaal muziek luisteren

Online streamen

Online muziek streamen levert vooral veel gemak op. Voor een vast bedrag per maand luister je naar een enorme bibliotheek met muziek. Gratis luisteren kan ook, maar dan met reclame. Bekende streamingdiensten zijn: Spotify, Apple Music, Deezer, Youtube Music, Soundcloud en Tidal.

Leer meer over: 
Muziek streamen: welke aanbieder is het best?

Eigen muziek luisteren

Bij cd’s en andere bronnen waar je zelf mp3’s van maakt, heb je niet het probleem dat de voorwaarden en het aanbod veranderen. Ook kun je muziek zonder internetverbinding, dus vanaf je eigen speaker afspelen. Maar dit vergt wel meer handelingen.

Online of lokaal muziek luisteren

4

Je accu langer laten meegaan

De speakers zelf gaan niet snel kapot, maar de accu kan wel snel slijten. Door er op een juiste manier mee om te gaan kun je de slijtage beperken, of langzamer laten verlopen.

  • Vermijd hoge temperaturen. Leg de speaker dus niet te lang in de zon. Zorg ervoor dat je de speaker ook niet in te warme omgevingen laat opladen.
  • Gebruik je de speaker lange tijd niet, bewaar hem dan met een accu die voor 40 tot zo'n 70% is opgeladen. Leg je de speaker lange tijd helemaal 'leeg' weg, dan gaat de accu na een tijdje stuk. Te vol is ook niet goed, dan slijt de accu sneller. Een precies percentage vind je soms terug in de bijbehorende app.
  • Zet de speaker echt uit voor je hem weglegt. Anders loopt hij misschien alsnog helemaal leeg. Bij veel speakers gaat dit automatisch. 

Bekijk en vergelijk: 
Speakers met een goede accu (alleen voor leden)
Speakers met een vervangbare accu

Je accu langer laten meegaan

5

Je speaker afdanken of repareren

Is je speaker stuk, dan kun je hem afhankelijk van wat er kapot is (laten) repareren.

Vaak kun je de accu van je draadloze speaker niet zelf vervangen. Soms kan het wel, bijvoorbeeld via een repair café. Voor avontuurlijke zelfreparateurs bieden websites zoals ifixit.com soms ook uitkomst met uitgebreide reparatiegidsen. Lukt dat niet, of heb je een andere lastige reparatie? Neem dan contact op met de winkel waar je je speaker gekocht hebt.

Als de speaker niet meer te repareren is, dank je hem af. Een draadloze speaker bevat elektronica die gerecycled kan worden. Je kunt hem inleveren bij een winkel met een inzamelpunt, of bij de milieustraat van je gemeente.

Je speaker afdanken of repareren