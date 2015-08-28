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Muziek afspelen van je smartphone op een stereoset

Hoe speel je muziek van je smartphone af op een stereoset? Wat zijn de voor- en nadelen van luisteren via een kabel, bluetooth of via Airplay, Google Cast en Spotify Connect.
Elvin Dujardin

Elvin Dujardin   Expert draadloze speakersBijgewerkt op:29 juni 2026

Muziek streamen vanaf je smartphone

Alternatief: afspelen via wifi/bluetooth speakers

Een draadloze speaker kun je meteen gebruiken om muziek naar te streamen vanaf je smartphone. Dat kan met een wifi-speaker, een bluetooth-speaker of een speaker met wifi én bluetooth.

Muziek streamen vanaf je smartphone

Muziek klinkt nog altijd het best uit een stel goede luidsprekers. Ook hierop kun je vaak muziek afspelen vanaf je smartphone. Dat kan op verschillende manieren, met of zonder kabel. Je kunt muziek afspelen van je smartphone, of je telefoon gebruiken als afstandsbediening. In het laatste geval speel je de muziek direct af van internet.

Bekijk ook welke streamingdiensten er zijn voor het afspelen van muziek via internet.

Opties voor streamen: voor- en nadelen

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