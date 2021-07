Muziek afspelen van je smartphone op een stereoset

Hoe speel je muziek van je smartphone af op een stereoset? We beschrijven de voor- en nadelen van luisteren via een kabel, bluetooth, wifi, Airplay, Google Cast en Spotify Connect.

Muziek klinkt nog altijd het beste uit een stel goede luidsprekers. Er zijn een hoop manieren om muziek vanaf je telefoon af te spelen op een stereoset. Je kunt de bestanden afspelen van je smartphone of je telefoon gebruiken als afstandsbediening. In het laatste geval speel je de muziek direct af van internet.

Kabel

De gemakkelijkste manier om muziek van je telefoon af te spelen is ouderwets via een kabeltje. Meestal gebruik je hiervoor een jackplug naar tulpstekker of auxkabel. De jackplug-kant stop je in de hoofdtelefoonuitgang van de telefoon. De tulpstekker of auxkabel stop je in de versterker. Compacte apparaten, zoals smartphones, gebruiken altijd een kleinere 3,5 mm jackplug. Een normale jackplug is groter, namelijk 6,3 mm.

Voordelen:

Goedkoop (zo'n kabeltje kost een paar euro)

Gebruiksvriendelijk

Nadelen:

Niet draadloos

Bluetooth

Met bluetooth verbind je je telefoon draadloos met je stereoset. Om het geluid af te spelen heb je een speciale adapter nodig. Er zijn hele simpele en goedkope dongels of 'gateways', maar ook zeer uitgebreide en dure ontvangers. Hiermee stream je bijvoorbeeld ook muziek via Airplay of wifi. Bluetooth-adapters sluit je meestal aan met een aux- of tulpkabel. Zodra je bluetooth op je telefoon hebt ingeschakeld, moet je het apparaatje koppelen aan de ontvanger. Nadat je dat hebt gedaan, doet hij dat in het vervolg automatisch. Let op dat ook je gewone telefoongesprek via de huiskamer-speakers kan verlopen. Dat is niet altijd gewenst. Op de telefoon kun je omschakelen naar de telefoonluidspreker.

Voordelen:

Gebruiksvriendelijk: 'plug and play'

Nadelen:

Bereik tot 10 meter

Geluidskwaliteit niet optimaal

Wifi

Je kunt er ook voor kiezen om muziek af te spelen via wifi. Net als bij bluetooth heb je daarvoor een ontvanger nodig bij je stereoset. Daarnaast moet je het apparaatje draadloos of bedraad met je netwerk verbinden. Ook deze apparaten zijn er in allerlei vormen.

Op afstand bedienen

In plaats van het geluid van je telefoon af te spelen, kun je de telefoon ook gebruiken om een andere bron, zoals een computer of een audiostreamer te besturen. Er zijn vrij dure audiostreamers zoals Sonos Connect. Deze kun je eventueel uitbreiden met spelers in verschillende kamers in huis. Zo’n netwerk audiosysteem bedien je dan met een app op je smartphone.

Goedkopere streaming-oplossingen zijn er in de vorm van mediaspelers. Met deze kleine kastjes kun je meestal ook video afspelen. Soms hebben ze een interne harde schijf waar je film, muziek en foto's op kunt zetten.

Voordelen:

Groot bereik

Telefoon wordt niet belast, maar gebruikt als afstandsbediening

Veelzijdige oplossing.

Nadelen:

Niet altijd even gemakkelijk in te stellen

Relatief dure oplossing

Airplay van Apple

Heb je apparaten van Apple, dan ligt muziek streamen met Airplay voor de hand. Met Airplay stream je bestanden van je iPhone en andere iDevices naar Apple TV, Airport Express router of audioapparaat. Er zijn verschillende speaker docks, receivers en stereosets met Airplay ondersteuning.

Voordelen:

Gebruiksvriendelijk

Wifi-mogelijkheden

Nadelen:

Speelt bijvoorbeeld Spotify af van je iPhone en niet direct van internet (belast je telefoon)

Google Cast

Met een draadloze speaker die Google Cast of de Google Chromecast audio ondersteunt, speel je muziek direct af van internet. De smartphone fungeert dan als afstandsbediening. Zodra de muziek aanstaat, worden de telefoon of tablet in principe niet meer gebruikt door het programma.

Voordelen:

Gebruiksvriendelijk

Speelt direct af van internet; je telefoon wordt niet belast

Nadelen:

Wordt door weinig apparaten ondersteund (zie ook onze test draadloze speakers)

Spotify Connect

Wie de Spotify-app op zijn smartphone heeft geïnstalleerd, kan een toestel dankzij Spotify Connect als afstandsbediening gebruiken. Daar heb je een wifi-streamer voor nodig of een speaker die het ondersteunt. Spotify heeft veel mogelijkheden om nieuwe muziek te ontdekken, op te slaan en af te spelen. Met Connect speel je Spotify eenvoudig af op je stereoset.

Voordelen: