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Professioneel getest!

De beste draadloze speaker voor jou, door ons getest.

Welke speaker is handig in gebruik? En welke kleine bluetooth-speaker gaat lang mee op 1 acculading? En welke wifi-speaker klinkt goed voor muziek of juist bij spraak? Door zelf alle speakers grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben draadloze speakers voor je getest

Laatste update van de test: 8 juli 2026
  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen alle draadloze speakers uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Bij speakers betaal je snel veel in verhouding tot de kwaliteit. Met onze test zie je duidelijk welke speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

De ene draadloze speaker speelt muziek of stemgeluid beter af dan de ander. Ook zijn er verschillen in gebruiksgemak, mogelijkheden, accuduur en energiegebruik. Al deze punten staan vaak niet in verband met de prijs. Lees meer over hoe wij testen.

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    1. Geluidskwaliteit

    Hoe goed een draadloze speaker klinkt, zie je niet aan de buitenkant. Daarvoor zijn goede onderdelen en een stevige, trillingsvrije behuizing belangrijk. Niet elke fabrikant doet dat even goed. Daarom testen we speakers met een luisterpanel. Zo hoor je welke modellen echt goed klinken.

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    2. Draadloos aansluiten

    Bij een draadloze speaker wil je wel dat verbinden snel en soepel gaat. Ook functies die je vaak gebruikt en het wisselen tussen apparaten moeten goed werken. Daarom testen we de bluetooth- of wifi-verbinding en handige functies zoals multiroom, AirPlay 2 en Spotify Connect.

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    3. Accuduur en energiegebruik

    Bij bluetooth-speakers met een accu testen we hoe lang de batterij meegaat. Zo kun je langer luisteren zonder op te laden. Speakers met een stekker beoordelen we juist op hun energieverbruik, ook in stand-by. Vooral wifi-speakers staan vaak de hele dag aan. Zo zie je welke speakers het zuinigst met energie omgaan.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen draadloze speakers als het gaat om geluidskwaliteit, accuduur en nog veel meer

Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van deze draadloze speakers voor thuis en onderweg, en alle andere producten die we testen.

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Sandra grijs achtergrond 900x900Sandra Molenaar

Directeur Consumentenbond

'Wat je ook wilt kopen, keuze is er genoeg. Maar de juiste keuze maken is vaak moeilijk. Wij bieden je gemak en zekerheid en deze combinatie maakt ons uniek. Een voorbeeld hiervan zijn onze uitgebreide producttests. Deze doen we in laboratoria onder leiding van deskundigen. We ontvangen hiervoor geen geld van bedrijven of overheden. Zo krijg jij 100% betrouwbare en onafhankelijke testinformatie.'

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