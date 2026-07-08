Welke speaker is handig in gebruik? En welke kleine bluetooth-speaker gaat lang mee op 1 acculading? En welke wifi-speaker klinkt goed voor muziek of juist bij spraak? Door zelf alle speakers grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Onze onderzoekers testen alle draadloze speakers uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Bij speakers betaal je snel veel in verhouding tot de kwaliteit. Met onze test zie je duidelijk welke speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
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De ene draadloze speaker speelt muziek of stemgeluid beter af dan de ander. Ook zijn er verschillen in gebruiksgemak, mogelijkheden, accuduur en energiegebruik. Al deze punten staan vaak niet in verband met de prijs. Lees meer over hoe wij testen.
Hoe goed een draadloze speaker klinkt, zie je niet aan de buitenkant. Daarvoor zijn goede onderdelen en een stevige, trillingsvrije behuizing belangrijk. Niet elke fabrikant doet dat even goed. Daarom testen we speakers met een luisterpanel. Zo hoor je welke modellen echt goed klinken.
Bij een draadloze speaker wil je wel dat verbinden snel en soepel gaat. Ook functies die je vaak gebruikt en het wisselen tussen apparaten moeten goed werken. Daarom testen we de bluetooth- of wifi-verbinding en handige functies zoals multiroom, AirPlay 2 en Spotify Connect.
Bij bluetooth-speakers met een accu testen we hoe lang de batterij meegaat. Zo kun je langer luisteren zonder op te laden. Speakers met een stekker beoordelen we juist op hun energieverbruik, ook in stand-by. Vooral wifi-speakers staan vaak de hele dag aan. Zo zie je welke speakers het zuinigst met energie omgaan.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen draadloze speakers als het gaat om geluidskwaliteit, accuduur en nog veel meer
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