Welke grote bluetooth-speaker is handig in gebruik en past het beste in je woonkamer? En welke klinkt goed voor muziek of juist bij spraak? Door alle speakers grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.
Groot formaat betekent niet automatisch groots geluid. Daarom testen we grote bluetooth-speakers van merken als JBL, Sony, Marshall, Bose, Bang & Olufsen, Fresh 'n Rebel, Harman Kardon en nog veel meer. Zo zie je welke speaker echt indruk maakt. Lees meer over hoe wij draadloze speakers testen.
Onze onderzoekers testen alle draadloze speakers uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Bij speakers betaal je snel veel in verhouding tot de kwaliteit. Met onze test zie je duidelijk welke speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
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De ene draadloze speaker speelt muziek of stemgeluid beter af dan de ander. Ook zijn er verschillen in gebruiksgemak, mogelijkheden, accuduur en energiegebruik. Al deze punten staan vaak niet in verband met de prijs.
Hoe goed een draadloze speaker klinkt, zie je niet aan de buitenkant. Daarvoor zijn goede onderdelen en een stevige, trillingsvrije behuizing belangrijk. Niet elke fabrikant doet dat even goed. Daarom testen we speakers met een luisterpanel. Zo hoor je welke modellen echt goed klinken.
Bij een draadloze speaker wil je wel dat verbinden snel en soepel gaat. Ook functies die je vaak gebruikt en het wisselen tussen apparaten moeten goed werken. Daarom testen we de bluetooth- of wifi-verbinding en handige functies zoals multiroom, AirPlay 2 en Spotify Connect.
Een lange accuduur is belangrijk. Je kunt langer luisteren zonder op te laden en de accu hoeft minder vaak te worden opgeladen. Daardoor gaat de accu langer mee. Bluetooth-speakers met een stekker testen we juist op hun energieverbruik, ook in stand-by. Zo zie je meteen welke speaker het zuinigst met energie omgaat.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen draadloze speakers voor buitenshuis op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wifi- en bluetooth-speakers en alle andere producten die we testen.
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