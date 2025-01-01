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Professioneel getest!

De beste grote bluetooth-speaker voor jou, door ons getest.

Welke grote bluetooth-speaker is handig in gebruik en past het beste in je woonkamer? En welke klinkt goed voor muziek of juist bij spraak? Door alle speakers grondig te testen kunnen we je een betrouwbaar advies geven.

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Wij hebben grote bluetooth-speakers voor je getest

Groot formaat betekent niet automatisch groots geluid. Daarom testen we grote bluetooth-speakers van merken als JBL, Sony, Marshall, Bose, Bang & Olufsen, Fresh 'n Rebel, Harman Kardon en nog veel meer. Zo zie je welke speaker echt indruk maakt. Lees meer over hoe wij draadloze speakers testen.

  • JuisteAankoop

    Professionele laboratoriumtest

    Onze onderzoekers testen alle draadloze speakers uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.

  • Miskoop

    Voorkom een miskoop

    Bij speakers betaal je snel veel in verhouding tot de kwaliteit. Met onze test zie je duidelijk welke speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

  • Onafhankelijk

    100% onafhankelijk

    We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.

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3 highlights uit de test

De ene draadloze speaker speelt muziek of stemgeluid beter af dan de ander. Ook zijn er verschillen in gebruiksgemak, mogelijkheden, accuduur en energiegebruik. Al deze punten staan vaak niet in verband met de prijs. 

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    1. Geluidskwaliteit

    Hoe goed een draadloze speaker klinkt, zie je niet aan de buitenkant. Daarvoor zijn goede onderdelen en een stevige, trillingsvrije behuizing belangrijk. Niet elke fabrikant doet dat even goed. Daarom testen we speakers met een luisterpanel. Zo hoor je welke modellen echt goed klinken.

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    2. Draadloos aansluiten

    Bij een draadloze speaker wil je wel dat verbinden snel en soepel gaat. Ook functies die je vaak gebruikt en het wisselen tussen apparaten moeten goed werken. Daarom testen we de bluetooth- of wifi-verbinding en handige functies zoals multiroom, AirPlay 2 en Spotify Connect.

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    3. Accuduur en energiegebruik

    Een lange accuduur is belangrijk. Je kunt langer luisteren zonder op te laden en de accu hoeft minder vaak te worden opgeladen. Daardoor gaat de accu langer mee. Bluetooth-speakers met een stekker testen we juist op hun energieverbruik, ook in stand-by. Zo zie je meteen welke speaker het zuinigst met energie omgaat.

Nieuwsgierig naar de verschillen tussen draadloze speakers voor buitenshuis op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wifi- en bluetooth-speakers en alle andere producten die we testen.

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