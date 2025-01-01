Welke wifi-speaker laat jou het best genieten van je favoriete muziek of podcasts? Met onze betrouwbare test geven we jou een goed advies.
Supergeluid uit een klein doosje. Met bekende merken zoals Sonos, Sony of JBL lukt dat soms wel, soms niet. Daarom testen we ook Bose, Denon, Marshall, Ultimate ears, Bang & Olufsen, Philips en nog veel meer merken. Lees meer over hoe wij draadloze speakers testen.
Onze onderzoekers testen alle draadloze speakers uitgebreid. Dat gebeurt in een professioneel testlab.
Bij speakers betaal je snel veel in verhouding tot de kwaliteit. Met onze test zie je duidelijk welke speakers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.
We kopen de producten die we testen in de winkel. Geen cadeautjes van bedrijven. En geen subsidie van de overheid. We betalen de tests vooral uit de bijdrage van onze leden. Zo doen we écht onafhankelijk onderzoek.
Bekijk direct de testresultaten en voorkom een miskoop.
De ene wifi-speaker klinkt beter dan de andere. Ook verschillen ze in gebruiksgemak, de mogelijkheden van de app en functies zoals Spotify Connect, AirPlay 2 en multiroom. Sommige hebben bovendien een spraakassistent of bluetooth. Die verschillen zie je niet altijd terug in de prijs.
Hoe goed een draadloze speaker klinkt, zie je niet aan de buitenkant. Daarvoor zijn goede onderdelen en een stevige, trillingsvrije behuizing belangrijk. Niet elke fabrikant doet dat even goed. Daarom testen we speakers met een luisterpanel. Zo hoor je welke modellen echt goed klinken.
Bij een draadloze speaker wil je wel dat verbinden snel en soepel gaat. Ook functies die je vaak gebruikt en het wisselen tussen apparaten moeten goed werken. Daarom testen we de bluetooth- of wifi-verbinding en handige functies zoals multiroom, AirPlay 2 en Spotify Connect.
Een wifi-speaker voor thuis gebruikt niet alleen energie tijdens het afspelen, maar ook in stand-by. Vooral slimme speakers verbruiken dan soms meer stroom. Daarom meten we zowel het energieverbruik als het stand-by-verbruik.
Nieuwsgierig naar de verschillen tussen draadloze speakers voor thuis op deze en nog veel meer punten? Word dan nu lid of wijzig je lidmaatschap en krijg toegang tot de testresultaten van wifi- en bluetooth-speakers en alle andere producten die we testen.
€5,50per maand
€9,50per maand