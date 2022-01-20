Draadloze speaker kopen: waar let je op?

Het formaat en gewicht van een speaker spelen een belangrijke rol bij de geluidskwaliteit.

Grote speakers klinken een stuk beter dan kleinere speakers. Door de grotere klankkast zijn vooral lage tonen meer aanwezig dan bij kleinere speakers. Ook kunnen ze een stuk luider. Wil je een hele grote ruimte voorzien van geluid? Kies dan een extra grote speaker.

Zeker een speaker voor thuis mag best groot zijn, als je de ruimte ervoor hebt. Je hoeft hem niet vaak te verplaatsen waardoor het grotere en zwaardere formaat niet zo'n bezwaar is.

Bij speakers voor onderweg is compact en licht juist prettiger. Hierdoor klinken ze wel minder goed. Een mini-speaker is hooguit beter dan je smartphone. Dat is voor fabrikanten dus een lastig compromis. Gebruik je de speaker toch vooral thuis? Overweeg dan ook een iets grotere (klein of middelgroot).

Bekijk en vergelijk:

Grote en extra grote speakers

Middelgrote speakers

Kleine en mini speakers