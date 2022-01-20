Draadloze speaker kopen: waar let je op?

Met een draadloze speaker speel je draadloos muziek af vanaf je smartphone of tablet. Met multiroom-ondersteuning op een wifi-speaker kun je liedjes zelfs afspelen via speakers in verschillende kamers. Waar moet je op letten als je een draadloze speaker wilt kopen?
Expert draadloze speakers
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Bluetooth speaker, draadloze speaker, wifi-speaker: wat is het verschil? We geven je 3 kooptips.
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Alle geteste speakers
Gebruik je je speaker op verschillende plekken in en rond het huis? Of neem je hem regelmatig mee? Dan is een kleine bluetooth-speaker een goede keuze. Dankzij de ingebouwde accu heb je veel bewegingsvrijheid. Je streamt je muziek direct vanaf je smartphone of tablet.
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Alle geteste kleine bluetooth-speakers
Wil je een grote ruimte vullen met geluid? Dan is een grote bluetooth-speaker een goede keuze. Ze hebben vaak een accu. Maar door hun grote formaat zijn ze het beste geschikt voor gebruik in en rondom het huis. Je streamt je muziek direct vanaf je smartphone of tablet.
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Alle geteste grote bluetooth-speakers
Luister je vooral thuis naar muziek? Dan is een wifi-speaker vaak de beste keuze. Dankzij wifi heb je meer bereik dan met bluetooth. En dankzij multiroom kun je meerdere speakers combineren. Een wifi-speaker streamt zelfstandig muziek van internet. Je bedient hem via een app.
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Alle geteste wifi-speakers
Het formaat en gewicht van een speaker spelen een belangrijke rol bij de geluidskwaliteit.
Grote speakers klinken een stuk beter dan kleinere speakers. Door de grotere klankkast zijn vooral lage tonen meer aanwezig dan bij kleinere speakers. Ook kunnen ze een stuk luider. Wil je een hele grote ruimte voorzien van geluid? Kies dan een extra grote speaker.
Zeker een speaker voor thuis mag best groot zijn, als je de ruimte ervoor hebt. Je hoeft hem niet vaak te verplaatsen waardoor het grotere en zwaardere formaat niet zo'n bezwaar is.
Bij speakers voor onderweg is compact en licht juist prettiger. Hierdoor klinken ze wel minder goed. Een mini-speaker is hooguit beter dan je smartphone. Dat is voor fabrikanten dus een lastig compromis. Gebruik je de speaker toch vooral thuis? Overweeg dan ook een iets grotere (klein of middelgroot).
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Grote en extra grote speakers
Middelgrote speakers
Kleine en mini speakers
Een speaker is pas echt draadloos als hij een accu heeft. Dan kun je waar je ook bent naar muziek luisteren. Draadloze speakers zonder accu hebben altijd een netsnoer nodig.
De meeste speakers met accu zijn bedoeld om draagbaar te zijn. Maar vaak ontbreekt een handvat. En er zijn speakers die heel groot en zwaar zijn, zoals partyspeakers.
De accuduur kan nogal verschillen, van zo’n 4 uur tot wel 45 uur. Gemiddeld is de accuduur van grotere speakers iets beter omdat er accu's met meer capaciteit in passen. Accu's slijten en dan wordt de accuduur korter. Kies dus een accuduur die meer is dan je nu nodig hebt. Of kies een speaker waarbij je de accu kunt vervangen.
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Draadloze speakers met de beste accu's (alleen voor leden)
Draadloze speakers met een vervangbare accu
Bij kleine en grote bluetooth-speakers heb je alleen een app nodig waarmee je muziek afspeelt. Zoals de Spotify-app. Met de app van de fabrikant kun je dan instellingen wijzigen. Bijvoorbeeld klank- en samenspeelmogelijkheden.
Gebruik je een wifi-speaker? Dan heb je altijd de app van de fabrikant nodig, voor het installeren en vaak ook voor het afspelen. Vaak hebben deze apps een demostand. Dan kun je hem uitproberen, voor je de speaker koopt en aansluit. De apps verschillen behoorlijk. Daarom testen we grondig het gebruiksgemak en de functionaliteit.
Speakers met een slimme assistent kun je stemcommado's geven. Bijvoorbeeld om muziek te kiezen of vragen te stellen aan Google. Je hebt dan wel wifi nodig.
Bedrijven die zo'n slimme assistent aanbieden zijn: Google, Amazon en Apple. Deze merken maken ook speakers die vaak speciaal als stemassistent bedoeld zijn.
Andere merken, zoals Sonos en Denon, voegen soms een Google of Amazon slimme assistent toe. Maar de nadruk bij deze slimme speakers van andere merken ligt meestal op muziek. De mogelijkheden voor de assistent zijn vaak minder uitgebreid.
Bluetooth-speakers kunnen vaak met een tweede speaker een stereokoppel vormen. Als je ze goed opstelt, kun je een spelende muziekband bijna realistisch terughoren. Soms wel meer dan 2 speakers koppelen, maar meestal niet in meerdere kamers. Daarvoor is het bereik van bluetooth te beperkt.
Wifi-speakers hebben ook een multiroom-optie, waarmee je muziek over meerdere speakers door heel het huis kunt afspelen. Je hebt dan wel een goede wifi-dekking nodig. Bij de meeste wifi-speakers kun je daarbij ook met een tweede speaker een stereokoppel vormen. Soms ontbreekt deze mogelijkheid, dus let hier op.
Bedenk welke functies je verwacht van een draadloze speaker. Ga met dat lijstje op zoek naar de beste speaker voor jou. Bijvoorbeeld:
In onze vergelijker kun je filteren op allerlei functies en opties, zoals waterdichtheid, streamingopties of spraakassistent.
De prijs die je voor een speaker betaalt varieert sterk. Er is geen sterk verband tussen de prijs en de geluidskwaliteit. De allerbeste speakers zijn doorgaans wel wat duurder dan gemiddeld. Deze fabrikanten steken meer geld in het ontwerp om het geluid te verbeteren. Ook is het materiaalgebruik meestal beter. Dit is in de winkel vaak niet goed zichtbaar. Daarom testen wij draadloze speakers.
Sommige speakermerken proberen je te verleiden met woorden als X-balanced of Pro Sound. Laat je niet afleiden door zelfbedachte termen. Het betekent lang niet altijd een beter geluid.
Bij wifi-speakers komen er soms nog nieuwe functies bij. Maar in het algemeen is er weinig innovatie. Daarom kun je gerust een wat oudere speaker kiezen als die in de aanbieding is.
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Draadloze speakers tot €100
De accu kan verslijten. Kies daarom een speaker met een grotere accu met een langere accuduur. Een grote accu slijt minder, omdat je hem minder vaak oplaadt. Een paar speakers hebben een accu die je zelf kunt vervangen.
De software kan stoppen met werken. Bijvoorbeeld als een fabrikant geen software-updates meer levert, of de voorwaarden van een clouddienst verandert. Pas in ieder geval op voor goedkope aanbiedingen van minder bekende merken.
Met een lijningang of met bluetooth doet de speaker het nog als de software en internet niet meer werken.
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Draadloze speakers met zowel wifi als bluetooth
Draadloze speakers met een lijningang
Met onze test zie je meteen welke draadloze speakers goed zijn. En óók welke je beter niet kunt kopen. Wel zo eerlijk. Word lid en bekijk direct de testresultaten.