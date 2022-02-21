Voordelen wifi-speakers

Beter bereik dan bluetooth.

Betere geluidskwaliteit, al is het verschil bij nieuwe bluetooth-versies verwaarloosbaar.

Opties voor slimme assistent en smart home integratie.

Vaak geschikt om met 2 of meer speakers tegelijk in je huis af te spelen (met multiroom).

Nadelen wifi-speakers

Afhankelijk van de ondersteuning van de fabrikant.

Geen accu en daardoor niet geschikt voor onderweg.

De beste speakers zijn prijzig.

Geluidskwaliteit wifi-speakers

Wifi kan meer gegevens tegelijk versturen dan bluetooth. Daardoor hoeft je muziek meestal minder te worden gecomprimeerd. Comprimeren is het slim verpakken en deels weglaten van informatie in een bestand, zoals een liedje. Hierdoor kan de geluidskwaliteit iets achteruitgaan. Al horen de meeste luisteraars niet of nauwelijks verschil.

Goed wifi-netwerk

Muziek afspelen via wifi werkt iets anders dan via bluetooth. Je geeft de speaker via de app opdracht om een nummer af te spelen. Daarna speelt de speaker het nummer zelf af via wifi. Er is dus geen vaste verbinding met je telefoon of tablet nodig. Wel heb je een goed en stabiel wifi-netwerk nodig voor een probleemvrije luisterervaring.

Geteste wifi-speakers

Hieronder zie je de wifi-speakers in onze test. Ben je ingelogd, dan zie je de 5 best scorende modellen. Zo niet, dan zie je de meest recent geteste speakers. Klik op 'Bekijk alle wifi-speakers' onder de tabel om verder te kunnen filteren, bijvoorbeeld op formaat.

Wil je meer weten of draadloze speakers? Lees ook onze uitleg bij bluetooth speakers.

Grote of kleine wifi-speaker?

Denk bij een wifi-speaker niet aan het formaat van traditionele luidsprekers. Ze zijn meestal een stuk compacter.

Kleine wifi-speakers

Bekende kleine speakers zijn de Sonos Era 100, de Denon Home 150. Die zijn ongeveer even groot als een klein pedaalemmertje. Ze wegen zo rond de 2 kilo. Je zet ze makkelijk in je kamer. Bijvoorbeeld op een kleine kast of bijzettafel. Ben je niet tevreden over het geluid? Dan verplaats je ze ook makkelijk naar een andere plek.

Grote wifi-speakers

Sommige speakers zijn te groot om in een hoekje weg te stoppen. De Bowers & Wilkins Zeppelin, de Sonos Era 300 en de Denon Home 250 / 350 zijn zware jongens van 4-7 kilo die het best tot hun recht komen op een vaste plek. Je verplaatst ze minder makkelijk en ze nemen meer ruimte in. Deze speakers zijn qua grootte ongeveer vergelijkbaar met een flinke tafellamp.

Wanneer een grote?

Net als voor bluetooth-speakers geldt dat kleine speakers minder klinken dan hun grote broers. Door de kleinere klankkast zijn vooral lagere tonen minder aanwezig dan bij speakers van een maatje groter. Ook kunnen ze veel minder hard. Wil je een ruime woonkamer voorzien van geluid, kies dan een grote speaker. Een kleine speaker is vaak goed genoeg voor een doorsnee slaapkamer.

Multiroom

Wifi-speakers met multiroom zijn uitbreidbaar. Hiermee kun je meerdere speakers van hetzelfde merk met elkaar verbinden. Je kunt dan muziek afspelen in het hele huis. Je moet daarvoor wel een goede wifi-dekking hebben. Heb je een soundbar van hetzelfde merk? Dan kun je die vaak ook uitbreiden met wifi-speakers voor surround geluid. Dit kost natuurlijk wel meer geld dan een enkele speaker.

Slimme spraakassistent

Er is ook een aanbod van speakers met een slimme assistent. Deze kun je naast de app ook via spraak bedienen. Bijvoorbeeld om muziek af te spelen of in het algemeen vragen te stellen. Zo’n stemassistent werkt altijd via het internet. Ze hebben altijd een of meerdere microfoons om naar je te luisteren.

Wil je dat juist niet? Dan zijn er van dezelfde speakers soms opties zonder spraakassistent. Die zijn ook vaak goedkoper.

Alexa en Siri

De bekendste assistenten zijn Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri. Deze merken maken zelf ook speakers die speciaal als stemassistent bedoeld zijn. De Google Nest kun je ook gebruiken als centrale hub in een smart home netwerk. Zo kun je bijvoorbeeld via de stemassistent ook het licht bedienen.

Andere merken voegen steeds vaker een Google of Amazon slimme assistent toe, maar de nadruk bij deze speakers ligt meestal op muziek. De mogelijkheden voor de assistent zijn vaak minder uitgebreid. Over het algemeen zijn deze speakers meer gericht op geluidskwaliteit en minder op de functionaliteit van de assistent.

App en ondersteuning

De bijbehorende app op je smartphone is een essentieel onderdeel van een wifi-speaker. Daarmee bedien je het apparaat en voorzie je hem van updates. Je speelt er muziek mee af en kunt vaak ook het geluid aanpassen, bijvoorbeeld met bepaalde klankpresets. Je bent voor de werking van de speaker dus behoorlijk afhankelijk van de fabrikant. Als de app het niet meer doet, heb je mogelijk een deels onbruikbare speaker.

In 2024 zagen we bijvoorbeeld veel klachten na een update van de S2-app van Sonos, waarbij populaire afspeelfuncties ineens niet meer werkten. Heb je een iPhone en gebruik je Spotify Connect? Dan heb je waarschijnlijk wel gemerkt dat de volumeknoppen op je telefoon niet meer werken met Spotify Connect, door een update van Apple zelf.

Wifi én bluetooth

Sommige wifi-speakers hebben naast wifi ook bluetooth en/of een lijningang. Dat betekent dat je ze sowieso nog kunt gebruiken als de software-ondersteuning er mee ophoudt. Dat maakt je een stuk minder afhankelijk van de fabrikant.

Prijs wifi-speakers

Het aanbod van wifi-speakers is kleiner dan dat van bluetooth-speakers. De goedkoopste wifi-speakers zijn duurder dan de goedkoopste bluetooth-speakers en kosten vanaf ongeveer €200. Het gaat dan om kleinere modellen. Grote speakers kosten vaak tussen €200 en €500.

Wifi-speakers aansluiten

Wifi-speakers hebben geen batterij. Je hebt dus een stopcontact nodig als je ze wilt gebruiken. Het instellen kost iets meer tijd dan bij een bluetooth-speaker. Je hebt een bijbehorende app nodig op je smartphone. Daarmee herkent het je speaker en voeg je hem toe aan je eigen wifi-netwerk. Deze apps zijn meestal eenvoudig te gebruiken. Je hebt vaak wel een account nodig om alle functies te gebruiken.

Lees onze tips om je wifi thuis te verbeteren.

Eenmaal aangesloten, kun je de speaker via de app bedienen. Veel speakers ondersteunen ook bediening vanuit andere apps, zoals Spotify of Apple Music.