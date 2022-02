Hoe werken wifi-speakers

Wifi-speakers hebben geen accu. Ze zijn dus afhankelijke van netstroom. Het instellen kost iets meer tijd dan bij een bluetooth speaker. Je hebt namelijk een bijbehorende app nodig op je smartphone. Daarmee detecteer je de speaker en voeg je hem toe aan je eigen wifi-netwerk. Deze apps zijn meestal eenvoudig te gebruiken.

Eenmaal aangesloten, kun je de speaker via diezelfde app bedienen. Veel speakers ondersteunen ook bediening vanuit andere apps, zoals Spotify. Let wel op dat je soms wel een account moet aanmaken om alle functies te kunnen gebruiken.

Voordelen

Beter bereik dan bluetooth

Betere geluidskwaliteit

Slimme assistent opties en smart home integratie

Vaak uitbreidbaar dankzij multiroom.

Nadelen

Afhankelijk van de ondersteuning van de fabrikant

Geen accu en daardoor niet geschikt voor onderweg

De beste speakers zijn prijzig

Geteste wifi-speakers

Hieronder zie je de wifi-speakers in onze test. Ben je ingelogd, dan zie je de 5 best scorende modellen. Zo niet, dan zie je meest recent geteste speakers. Klik op de link onder de tabel om verder te kunnen filteren, bijvoorbeeld op formaat.

Formaat wifi-speakers

Denk bij een wifi-speaker niet aan het formaat van traditionele luidsprekers. Ze zijn meestal een stuk minder massief. In onze test maken we onderscheid tussen 2 formaten wifi-speakers: klein en groot.

Kleine wifi-speakers

Bekende kleine speakers zijn de Apple HomePod Mini, de Amazon Echo Dot en de Google Nest Mini/Audio. Deze speakers passen ongeveer in je handpalm. Ze zijn dus behoorlijk compact. Je kunt ze makkelijk in je huis kwijt, en verplaatst ze ook eenvoudig.

Grote wifi-speakers

Daartegenover staan grote speakers zoals de Bang & Olufsen Beoplay M5, de Sonos Five en de Denon Home 250 / 350. Dit zijn zware jongens die beter tot hun recht komen op een vaste plek. Je verplaatst ze minder makkelijk, maar het grotere formaat komt het geluid ten goede. Een grote luidsprekerkast is meer trillingsvrij, waardoor het geluid minder vervormt. Deze speakers zijn qua grootte ongeveer vergelijkbaar met een tafellamp.

Geluidskwaliteit wifi-speakers

Wifi-speakers klinken zuiverder dan bluetooth speakers. Het wifi-signaal heeft een grotere bandbreedte waardoor minder compressie van het geluid nodig is. Comprimeren is het slim verpakken en deels weglaten van informatie in een bestand, zoals een muzieknummer. Hierbij gaat de geluidskwaliteit soms achteruit.

Dankzij moderne bluetooth technieken is het verschil tegenwoordig wel subtiel. De meeste luisteraars zullen het niet of nauwelijks horen. Wifi-speakers zijn zeker niet altijd beter. Een goed ontworpen bluetooth speaker klinkt beter dan een slecht ontworpen wifi-speaker.

Net als voor bluetooth speakers geldt dat kleine speakers minder klinken dan hun grote broers. Door de kleinere klankkast zijn vooral lagere tonen minder aanwezig dan bij speakers van een maatje groter. Ook is het maximum volume een stuk lager. Wil je dus een hele grote ruimte voorzien van geluid, kies dan een grote speaker.

Multiroom

Wifi-speakers zijn vaak uitbreidbaar. Ze ondersteunen multiroom waarmee je meerdere speakers van hetzelfde merk met elkaar kunt verbinden. Je kunt dan muziek afspelen in het hele huis, als je een goede wifi-dekking hebt. Heb je een soundbar van hetzelfde merk, dan kun je die vaak ook uitbreiden met wifi-speakers voor surround geluid. Of zonder soundbar door bijvoorbeeld 2 losse speakers in te stellen als stereopaar. Het nadeel van dit alles is natuurlijk wel dat je meer geld kwijt bent dan voor een enkele speaker.

Slimme assistent

Er is ook een groot aanbod van speakers met een slimme assistent. Deze kun je naast de app ook via spraak bedienen. Bijvoorbeeld om muziek af te spelen of in het algemeen vragen te stellen. Zo’n stemassistent werkt altijd via het internet.

De bekendste assistenten zijn Google Assistant, Amazon Alexa en Apple Siri. Deze merken maken zelf ook speakers die speciaal als stemassistent bedoeld zijn. De Google Nest kun je ook gebruiken als centrale hub in een smart home netwerk. Zo kun je bijvoorbeeld via de stemassistent ook het licht bedienen.

Andere merken voegen steeds vaker een Google of Amazon slimme assistent toe, maar de nadruk bij deze speakers ligt meestal op muziek. De mogelijkheden voor de assistent zijn vaak minder uitgebreid. Over het algemeen zijn deze speakers meer gericht op geluidskwaliteit en minder op de functionaliteit van de assistent.

App en ondersteuning

De app is een essentieel onderdeel van een wifi-speaker. Daarmee bedien je het apparaat en voorzie je hem van updates. Je kunt vaak ook het geluid aanpassen, bijvoorbeeld met bepaalde klankpresets. Al met al ben je voor de werking dus afhankelijk van de fabrikant. Als de app het niet meer doet heb je mogelijk een onbruikbare speaker. Al zijn we dat gelukkig in de praktijk nog niet tegengekomen.

Sommige wifi-speakers hebben naast wifi ook bluetooth en/of een lijningang. Dat betekent dat je ze sowieso nog kunt gebruiken als de ondersteuning er mee op houdt. Vind je de levensduur dus belangrijk, dan is het goed om daar bij aanschaf op te letten.

Prijs wifi-speakers

De goedkoopste speakers van Google en Amazon kosten €30 tot €60. Dat gaat dan om de kleinste modellen, zoals de Nest Mini. Een gemiddelde speaker kost rond de €100, maar voor het beste geluid kom je al snel uit tot (soms ver) boven de €200.