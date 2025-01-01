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GoogleNest Audio lichtgrijs

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Wifi & bluetooth / zonder accu
  • Formaat:  Klein
  • Gewicht:  1,17 kg

Testresultaat

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Testoordeel
Geluidskwaliteit
Gebruiksgemak
Accu
Energiegebruik
Mogelijkheden & ondersteuning
Bouwkwaliteit

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Google Nest Audio is, met anderhalve liter inhoud, een kleinere wifi speaker. Hij is bedoeld om te gebruiken als virtuele assistent want Google levert deze dienst namelijk zelf. Maar daarnaast is het een bruikbare wifi-speaker om muziek mee te streamen via Deezer, Spotify of Youtube Music. Verder ondersteunt hij Google Chromecast en multi-room mogelijkheden. Met twee Google Nest Audio speakers kun je een stereopaar vormen. Zoals veel wifi-speakers kun je ook verbinding maken via Bluetooth. En er is een app waarmee je allerlei afspeelfuncties kunt regelen. Google claimt dat 70% van de constructie is gemaakt van gerecyclede materialen.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Wifi & bluetooth / zonder accu
Formaat
Klein
Gewicht
1,17 kg
Multiroom
Spraakassistent