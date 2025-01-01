SonosEra 300 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sonos Era 300 is een slimme wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij heeft een stekker waarmee je hem op het stopcontact aansluit. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook bluetooth zodat je hem direct met je telefoon kunt verbinden. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De Sonos-speaker weegt 4,486 kilogram.