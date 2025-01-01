Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple HomePod (2023) is een slimme wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij heeft een stekker waarmee je hem op het stopcontact aansluit. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Met multiroom verbind je de speaker ook met andere speakers van hetzelfde merk, om bijvoorbeeld in verschillende kamers af te spelen. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. De Apple-speaker weegt 2,275 kilogram.