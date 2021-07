Online muziek luisteren: Spotify en meer

Spotify is de bekendste online muziekdienst, maar vergelijkbare muziekdiensten schieten als paddenstoelen uit de grond. Allemaal bieden ze voor €10 per maand onbeperkt muziek, zowel thuis als onderweg en op verschillende apparaten. Bij welke diensten kun je online muziek luisteren en wat zijn de verschillen?

Wat zijn de verschillen?

De afgelopen jaren zijn er steeds meer online muziekdiensten bijgekomen. De verschillende diensten zijn vaak even duur waardoor de prijs geen invloed heeft op je keuze. Online muziek luisteren kan ook gratis, maar dan ontvang je wel advertenties of heb je bepaalde beperkingen. Een aantal diensten bieden de mogelijkheid om meerdere abonnementen af te nemen voor de hele familie. De prijs per abonnement is dan een stuk lager. Bij alle diensten kun je betalen met een creditcard, vaak is het ook mogelijk om via PayPal te betalen.

Je kunt alle muziekdiensten een bepaalde tijd gratis uitproberen om te kijken welke het beste voor jou werkt. Zorg er wel voor dat je het abonnement weer op tijd stopzet omdat je anders automatisch gaat betalen voor de dienst. Elk abonnement kun je maandelijks opzeggen

Wil je weten wat er mogelijk is met de gratis varianten, kijk dan ook naar de beste gratis streamingdiensten.

Lees ook: