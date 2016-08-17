Online muziek luisteren: Spotify en meer

Muziekdiensten vergelijken

Online muziekdiensten zijn vaak even duur. De prijs maakt dus geen verschil voor je keuze. Online muziek luisteren kan ook gratis, maar dan krijg je wel advertenties of heb je bepaalde beperkingen.

Bij een aantal diensten kun je meerdere abonnementen afsluiten voor de hele familie. De prijs per abonnement is dan een stuk lager. Ook zijn er speciale studentenabonnementen. Bij alle diensten kun je betalen met een creditcard. Vaak kun je ook via PayPal betalen.

Verschillen tussen muziekdiensten:

Gratis proberen

Je kunt alle muziekdiensten een bepaalde tijd gratis proberen. Zorg er wel voor dat je het abonnement op tijd stopzet als je dat wilt. Anders ga je automatisch betalen voor de dienst. Elk abonnement kun je maandelijks opzeggen.

Muziekcollectie

De muziekdiensten hebben hun collectie zo ver uitgebreid dat je overal meer dan 100 miljoen nummers kunt beluisteren. Bij sommige diensten kan dit in hogere kwaliteit, maar dat verschil hoor je niet altijd. Bovendien moet je speaker dat ook ondersteunen.

Vaak bieden de muziekdiensten ook andere functies, zoals lyrics meelezen, andere playlists of muziek importeren of nummers die je elders hoort herkennen. Ook kun je soms video's, interviews en livestreams bekijken.