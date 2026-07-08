Wifi-speakers zijn handig om thuis online muziek mee te beluisteren. Je gebruikt en bedient ze draadloos, dus je hebt geen last van netwerk- of verbindingskabels.

Je wilt graag genieten van de intense klanken van je muziek of van je favoriete podcast of luisterboek. En je bent op zoek naar een enkele wifi-speaker, of naar een draadloos geluidssysteem met wifi. Wij helpen je op weg.

Wifi-speakers getest

We testen regelmatig wireless wifi-speakers, zodat jij de beste wireless speaker kunt vinden. We hebben onder andere draadloze wifi-speakers van Sonos, JBL, Bose en Denon in de test.

Natuurlijk onderzoeken we uit welke draadloze luidsprekers het beste geluid komt. We beoordelen het stemgeluid, de bas en andere klanken. Daarnaast beoordelen we het gebruiksgemak, de accu en mogelijkheden van de draadloze wifi-speaker.

Wifi-speaker kopen

Met een wifi-luidspreker kun je draadloos via wifi muziek afspelen van je telefoon, tablet of laptop. De kwaliteit van het signaal is vaak beter dan met bluetooth. En het bereik is groter. Sommige speakers hebben beide verbindingsopties.

Met zo'n groot aanbod is het niet makkelijk om een goede draadloze speaker te vinden. We geven je tips over waar je op kunt letten als je een draadloze luidspreker met wifi gaat kopen.

Bedenk welke eigenschappen je belangrijk vindt aan de draadloze speaker of speakers. Natuurlijk is de geluidskwaliteit van belang. Daarom testen we die in elk geval.

Maar je kunt ook denken aan welke andere verbindingen je wilt, naast wifi. Wil je bijvoorbeeld ook via bluetooth of een lijningang muziek kunnen afspelen? En wil je kunnen streamen met Spotify Connect, Airplay 2 en Chromecast?

Veel draadloze speakers voor thuis kun je verspreid over het huis met elkaar verbinden, zodat je in meerdere kamers tegelijk muziek kunt afspelen. Ook kun je vaak ook draadloze speakers in de woonkamer aan elkaar koppelen voor surround geluid. Als je dit wilt, kies je voor speakers met de multiroom-optie.

Een andere factor om rekening mee te houden is de grootte van de speaker. Een grotere speaker met meer vermogen kan beter zijn voor het vullen van een grotere ruimte met geluid. Maar let ook op het energieverbruik bij het afspelen van muziek en in standby.

Voordat je een wifi-speaker gaat kopen is het dus belangrijk te weten wat je wilt. Je kunt kiezen voor een kleine wifi-speaker, of een grotere. Wil je in meerdere kamers speakers hebben om dezelfde muziek te horen? En wil je ze met je stem kunnen bedienen? Bekijk en vergelijk de eigenschappen om de wifi-speaker te vinden die bij jou past.

Wifi-speakers vergelijken

In de vergelijker kun je filteren op formaat en gewicht van de speakers, maar ook op verschillende functies. Denk daarbij aan stembediening (bijvoorbeeld met de slimme assistent Google, Alexa, Siri) of multiroom om speakers aan elkaar te koppelen. Filter de wifi-speakers op de eigenschappen die je belangrijk vindt. Vergelijk de testresultaten en specificaties met elkaar om te zien welke speaker het best bij jouw wensen en eisen past. En sorteer of vergelijk ook de prijzen. Zo vind je een wifi-speaker binnen je budget.