Wifi-speakers zijn handig om thuis online muziek te luisteren. Je gebruikt en bedient ze draadloos, dus je hebt geen last van netwerk- of verbindingskabels.

We testen regelmatig wireless wifi-speakers, zodat jij de beste wireless speaker kunt vinden. We hebben onder andere draadloze wifi-speakers van Sonos, Google, Sony, Bose en Denon in de test.

Natuurlijk onderzoeken we uit welke draadloze luidsprekers het beste geluid komt en kijken we ook specifiek naar bijvoorbeeld popmuziek, jazz en klassieke muziek. Daarnaast beoordelen we het gebruiksgemak, de accu en mogelijkheden van de draadloze speaker.

Wifi-speaker kopen

Met een wifi-luidspreker kun je draadloos via wifi muziek afspelen van je telefoon of laptop. De kwaliteit van het signaal is vaak beter dan met bluetooth. En het bereik is groter. Sommige speakers hebben beide verbindingsopties.

Voordat je een wifi-speaker gaat kopen is het belangrijk te weten wat je wilt. Je kunt kiezen voor een kleine wifi-speaker, of een grotere. Wil je in meerdere kamers speakers hebben om dezelfde muziek te horen? En wil je ze met je stem kunnen bedienen? Bekijk en vergelijk de eigenschappen om de wifi-speaker te vinden die bij jou past.

Wifi-speakers vergelijken

In de vergelijker kun je filteren op formaat en gewicht van de speakers, maar ook op verschillende functies. Denk daarbij aan stembediening (bijvoorbeeld Google, Alexa, Siri) of multiroom om speakers aan elkaar te koppelen. Filter de wifi-speakers op de eigenschappen die je belangrijk vindt en vergelijk dan ook de prijzen. Zo vind je de beste en goedkope wifi-speaker voor jou.