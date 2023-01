Op zoek naar een kleine JBL-speaker, of juist een grote? In het zwart, roze of blauw? Wij helpen je een goede draadloze JBL-speaker vinden.

Draadloze JBL-speakers getest

JBL heeft een enorm aanbod aan draadloze speakers, in allerlei kleuren, vormen en maten. We hebben er een aardig aantal van getest. We hebben de JBL-boxen getest op natuurlijk de geluidskwaliteit, maar ook het gebruiksgemak, de eventuele accu, de mogelijkheden en het energiegebruik. Door zo uitvoerig te testen kunnen we jou een advies geven over welk draadloos speakertje van JBL je moet kopen, of welke juist niet.

JBL-draadloze speaker kopen

Omdat er zo'n groot aantal soorten draadloze JBL-speakers te koop is, kan het lastig zijn er eentje te kiezen. Je kunt dan gaan voor de JBL-speaker met de beste testresultaten, maar je kunt ook kijken of je bepaalde eisen stelt aan de luidspreker. Bijvoorbeeld aan de grootte of de verbindingen.

Wil je de JBL-luidspreker bijvoorbeeld (ook) met wifi kunnen verbinden of alleen met bluetooth? En wil je muziek kunnen afspelen via een lijningang?

En zoek je een wat grotere, of juist een heel klein draagbaar boxje dat je makkelijk in je tas kan stoppen en heel licht is? Gebruik je hem vooral buiten, dan zoek je er misschien een die waterdicht is.

Met sommige draagbare JBL-speakers kun je ook handsfree bellen, door de JBL-speaker te koppelen met je telefoon. En zo is er meer waar je op kunt letten.

JBL-draadloze speakers vergelijken

Op al deze bovengenoemde dingen en meer kun je filteren in de vergelijker en dan speakers met elkaar vergelijken. Vergelijk de JBL-speakers bijvoorbeeld op het gewicht, waterdichtheid, afmetingen en aansluitingen. En vergelijk natuurlijk ook de testresultaten. Zo vind jij de draadloze JBL-speaker die het best bij jou past.

De perfecte muziekbox van JBL meteen bestellen? Dat kan via de vergelijker bij de webshop van je keuze.