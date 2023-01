Marshall-draadloze speaker kopen

Je houdt van het vertrouwde uiterlijk van Marshall, dus zoekt een draadloze speaker van dit merk. Maar er is nog behoorlijk wat keuze uit verschillende formaten, kleuren en soorten. Wij helpen je op weg, zodat jij straks een mooie Marshall-luidspreker kunt kopen.

De bluetooth-speakers van Marshall die we tonen zijn vaak aan de wat grote kant. Ze zijn soms wel draagbaar en dus onderweg te gebruiken, maar je stopt ze iets minder makkelijk in je tas. Een waterdichte bluetooth-speaker is handig aan of in het zwembad. Of als er ineens een bui komt.

Wil je de Marshall-box toch vooral thuis gebruiken? Ook dan is er keuze. Je kunt sommige Marshall-boxen ook aan elkaar koppelen voor stereogeluid.

Vaak kun je de speaker van Marshall met een app bedienen. Maar niet altijd. Wil je dit wel, let daar dan dus op.

Marshall-draadloze speakers vergelijken

In onze vergelijker kun je niet alleen filteren om je keuze makkelijker te maken, maar je kunt verschillende Marshall-speakers ook met elkaar vergelijken. Dit doe je bijvoorbeeld op eerdergenoemde of andere eigenschappen. Bijvoorbeeld de afmetingen, het gewicht en de opties en aansluitingen.

Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap vergelijk je ook de testresultaten met elkaar. Dan ben je er zeker van dat jouw nieuwe Marshall-luidspreker ook een goede is.

Marshall-draadloze speakers getest

Net als veel andere merken hebben we ook de Marshall-speakers aan onze uitgebreide test onderworpen. We beoordelen ze op het geluid bij verschillende soorten muziek en spraak, op het energieverbruik, de extra's en het gebruiksgemak. Ook kijken we of de speaker duurzamer is dan andere.

Door op al deze zaken te letten, vind jij straks je ideale Marshall-muziekbox.