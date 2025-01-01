Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Marshall Emberton II is een compacte bluetooth-speaker met batterij die je makkelijk meeneemt. Hij heeft een opgegeven vermogen van 20 Watt. De speaker is waterdicht en kan tijdelijk onder water worden gehouden. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De fabrikant levert geen losse oplaadadapter mee. Ook is de batterij niet door de gebruiker te vervangen. De Marshall-speaker weegt 0,676 kilogram.