icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bose-speakers

Laatste update van de test: 8 juli 2026|

Een Bose-wifi-speaker of een draagbare bluetooth-speaker van Bose? Wij helpen je de keuze voor een nieuwe Bose-speaker makkelijker te maken.

Keuzehulp

  • Bose Lifestyle Ultra Speaker wit
    BoseLifestyle Ultra Speaker wit
    Wifi & bluetooth / zonder accu|Middelgroot|1,68 kg
  • Bose Lifestyle Ultra Speaker zwart
    BoseLifestyle Ultra Speaker zwart
    Wifi & bluetooth / zonder accu|Middelgroot|1,68 kg
  • Bose SoundLink Micro (2e gen.) zwart
    BoseSoundLink Micro (2e gen.) zwart
    Bluetooth / met accu|Mini|0,33 kg
  • Bose SoundLink Micro (2e gen.) blauw
    BoseSoundLink Micro (2e gen.) blauw
    Bluetooth / met accu|Mini|0,33 kg
  • Bose SoundLink Micro (2e gen.) beige
    BoseSoundLink Micro (2e gen.) beige
    Bluetooth / met accu|Mini|0,33 kg
  • Bose SoundLink Home zilver
    BoseSoundLink Home zilver
    Bluetooth / met accu|Klein|0,88 kg
  • Bose SoundLink Home grijs
    BoseSoundLink Home grijs
    Bluetooth / met accu|Klein|0,88 kg
  • Bose SoundLink Home hout
    BoseSoundLink Home hout
    Bluetooth / met accu|Klein|0,88 kg
  • Bose SoundLink Plus zwart
    BoseSoundLink Plus zwart
    Bluetooth / met accu|Middelgroot|1,54 kg
  • Bose SoundLink Plus blauw
    BoseSoundLink Plus blauw
    Bluetooth / met accu|Middelgroot|1,54 kg
  • Bose SoundLink Plus geel
    BoseSoundLink Plus geel
    Bluetooth / met accu|Middelgroot|1,54 kg
  • Bose Soundlink flex (2e gen.) zwart
    BoseSoundlink flex (2e gen.) zwart
    Bluetooth / met accu|Klein|0,59 kg
  • Bose Soundlink flex (2e gen.) beige
    BoseSoundlink flex (2e gen.) beige
    Bluetooth / met accu|Klein|0,59 kg
  • Bose Soundlink flex (2e gen.) blauw
    BoseSoundlink flex (2e gen.) blauw
    Bluetooth / met accu|Klein|0,59 kg
  • Bose Soundlink Max zwart
    BoseSoundlink Max zwart
    Bluetooth / met accu|Middelgroot|2,23 kg
  • Bose Soundlink Max blauw
    BoseSoundlink Max blauw
    Bluetooth / met accu|Middelgroot|2,23 kg
  • Bose Portable Home Speaker zilver
    BosePortable Home Speaker zilver
    Wifi & bluetooth / met accu|Middelgroot|1,09 kg
  • Bose Portable Home Speaker zwart
    BosePortable Home Speaker zwart
    Wifi & bluetooth / met accu|Middelgroot|1,09 kg

Bose-draadloze speakers getest

Ben je op zoek naar een luidspreker van Bose? Maar weet je nog niet of je het beste een kleine Bose-speaker of juist een grotere luidspreker kunt kopen? Of heb je die keuze al gemaakt en wil je nu weten welke de beste testresultaten heeft? Ingelogd met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-lidmaatschap kun je de testresultaten zien en met elkaar vergelijken. Zo weet je zeker dat je waar voor je geld krijgt als je een speaker van Bose gaat bestellen.

We hebben verscheidene draadloze Bose-boxen getest op onder andere de geluidskwaliteit, mogelijkheden en gebruiksgemak.

Draadloze Bose-speaker kopen

Bij Bose vind je geen goedkope draadloze luidspreker. Daarom wil je er zeker van zijn dat je echt een goede koopt. Om de draadloze speaker van Bose te vinden die bij jou past, zijn er wat dingen waar je op kunt letten. En hierop kun je filteren in de vergelijker.

Denk bijvoorbeeld aan of de speaker volledig draadloos moet zijn en dus op een accu werkt. Of zoek je juist een Home-speaker voor thuis? Thuis kan een Bose-speaker ook met wifi werken, dus let daar ook op.

Een draagbaar Bose-boxje met bluetooth is handig voor op reis. Hoef je niet zo ver, dan kun je ook kiezen voor een grotere draagbare geluidsbox om buiten muziek te luisteren. En moet de speaker tegen een buitje of wat zwembadspetters kunnen?

Draadloze Bose-speakers vergelijken

Op al deze punten en meer kun je de boxen van Bose vergelijken. Zo zoek je uit welke Bose-speaker het best bij jou past. En kijk dan in welke webshop ze de beste aanbieding hebben.

Draadloze speakers per merk