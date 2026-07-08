Een draadloze bluetooth-speaker is handig voor onderweg, in het park, of op het strand. Maar ook gewoon voor in huis. We helpen je er een vinden waarmee jij uren van je muziek geniet.

Het voordeel van bluetooth is dat je direct vanaf je smartphone, tablet of laptop muziek kunt afspelen, ook zonder wifi-netwerk in de buurt.

Het nadeel is dat de kwaliteit soms wat lager is en het bereik niet zo groot.

Bluetooth-speaker kopen

Er zijn veel verschillende draadloze bluetooth-speakers op de markt, dus het kan moeilijk zijn om de juiste keuze te maken. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de specifieke eigenschappen van elke bluetooth-luidspreker. Zoals de geluidskwaliteit, batterijduur en afmetingen. Sommige speakers zijn bijvoorbeeld heel handig om mee te nemen, terwijl andere beter zijn voor thuis.

Waarop letten als je een bluetooth-speaker gaat kopen?

Een van de belangrijkste dingen om te overwegen bij het kiezen van een draadloze bluetooth-speaker is de geluidskwaliteit. Wij testen de kwaliteit met verschillende soorten muziek om te zien of de speaker duidelijk hoge, lage en diepe tonen kan weergeven.

Batterijduur is ook een belangrijk punt om op te letten. Vooral als je van plan bent om de luidspreker buitenshuis te gebruiken. Kijk of de speaker een lange batterijduur heeft, zodat je niet steeds hoeft op te laden. Sommige draadloze luidsprekers hebben ook een handige functie waarmee je de batterijduur kunt checken via een app op je smartphone. En er zijn speakers waarbij je de accu zelf kunt vervangen.

Tot slot is het handig om te kijken naar de afmetingen van de speaker. Als je van plan bent om de speaker op reis mee te nemen, is het handig om een compacte draagbare draadloze speaker te kiezen. Die kun je gemakkelijk meenemen of in je tas opbergen.

Als je de speaker vooral thuis wilt gebruiken, kan een groter model met een betere geluidskwaliteit een goede keuze zijn. Grotere modellen vullen een ruimte vaak beter met geluid dan een klein draadloos boxje. Wij delen de bluetooth-speakers in in 5 categoriën. Zo vind je makkelijker het formaat dat bij je past.

Zoek je een draadloze speaker met bluetooth voor thuis? Een grotere heeft vaak beter geluid. En hij kan een grotere ruimte beter vullen met geluid.

Als je de bluetooth-speaker vooral mee (op reis) wilt nemen, is het handig om een kleine, lichte speaker met bluetooth te kopen.

Misschien wil je ook dat de speaker andere ingangen heeft. Of zoek je specifiek een waterdichte bluetooth-speaker voor bij het zwembad of het strand? Bekijk en vergelijk de eigenschappen voor je koopt.

Bluetooth-speakers getest

Om de beste bluetooth-speaker te vinden testen we ze regelmatig voor je. We hebben onder andere draadloze bluetooth-speakers van Sonos, JBL, Sony, Bose en Marshall in de test.

Natuurlijk onderzoeken we uit welke draadloze luidsprekers het beste geluid komt. We kijken specifiek naar verschillende soorten muziek en beoordelen hoe goed de bas, geluidsdetails en dynamiek zijn. Daarnaast testen we het gebruiksgemak, de accu en mogelijkheden van de portable speaker.

Bluetooth-speakers vergelijken

Niet alleen kun je de speakers vergelijken op formaat en gewicht, maar ook op verschillende functies zoals stembediening. Filter de bluetooth-speakers op de eigenschappen die je belangrijk vindt en vergelijk dan ook de prijzen. Zo vind je de beste en goedkope bluetooth-speaker voor jou.