SoundLink Revolve Plus II

Het voordeel van bluetooth is dat je direct vanaf je smartphone, tablet of laptop muziek kunt afspelen, ook zonder wifi-netwerk in de buurt.

Het nadeel is dat de kwaliteit soms wat lager is en het bereik niet zo groot.

Bluetooth-speakers getest

Om de beste bluetooth speaker te vinden testen we ze regelmatig voor je. We hebben onder andere draadloze bluetooth-speakers van Sonos, JBL, Sony, Bose en Ultimate Ears in de test.

Natuurlijk onderzoeken we uit welke draadloze luidsprekers het beste geluid komt en kijken we ook specifiek naar bijvoorbeeld popmuziek, jazz en klassieke muziek. Daarnaast testen we het gebruiksgemak, de accu en mogelijkheden van de portable speaker.

Bluetooth-speaker kopen

Als je de bluetooth speaker vooral mee (op reis) wilt nemen, is het handig om een kleine, lichte speaker met bluetooth te kopen. De accu van de draagbare bluetooth-speaker moet dan ook lang meegaan. Misschien wil je ook dat de speaker andere ingangen heeft. Of zoek je specifiek een waterdichte bluetooth speaker voor bij het zwembad of het strand? Bekijk en vergelijk de eigenschappen voor je koop.

Bluetooth-speakers vergelijken

Niet alleen kun je de speakers vergelijken op formaat en gewicht, maar ook op verschillende functies zoals stembediening. Filter de bluetoothspeakers op de eigenschappen die je belangrijk vindt en vergelijk dan ook de prijzen. Zo vind je de beste en goedkope bluetooth-speaker voor jou.