Sony-speakers

Sony-draadloze speakers getest

Sony is een bekend merk. Daarom hebben we meerdere speakers van Sony getest. Van kleine compacte bluetooth-speakers voor onderweg, tot grotere luidsprekers voor thuis.

We testen natuurlijk het geluid, maar ook het gebruiksgemak, energieverbruik en meer.

Sony-draadloze speaker kopen

Weet je al of je een Sony-bluetooth-speaker of een Sony-wifi-speaker wilt? Je kunt hierop filteren. Ook kun je filteren op de keuze voor een grote box voor thuis, of voor een draagbare speaker. Dit maakt het vinden van een geschikte Sony-luidspreker voor jou makkelijker.

Een mini Sony-bluetooth speaker is handig om mee te nemen. Deze kun je met bluetooth verbinden om vanaf je smartphone muziek te streamen. Een luidspreker voor thuis verbindt je vaak met wifi. Dat zorgt over het algemeen voor wat betere kwaliteit van het geluid.

Als je een Sony-geluidsbox gaat kopen kun je ook aan andere zaken denken. Bijvoorbeeld welke extra opties, zoals een lijningang of ethernetaansluiting je wilt. Om lekker van je muziek te genieten aan het zwembad, kies je voor een waterproof speaker.

Sommige draadloze speakers van Sony zijn zelfs in meerdere kleuren te krijgen. Daardoor kun je kiezen voor een wireless speaker die echt bij jou past.

Sony-draadloze speakers vergelijken

Al deze punten en meer kun je met elkaar vergelijken. Vergelijk ze ook op testresultaten om te zien waar welke Sony-speaker beter in is. En vergelijk de prijzen om te zien met welke je een betere koop doet. Heb je een mooie Sony-luidspreker gevonden? Dan kun je hem via de vergelijker meteen in een webshop kopen.