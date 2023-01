Sonos-draadloze speakers getest

Sonos mag natuurlijk in onze test draadloze speakers niet ontbreken. We hebben daarom ook meerdere Sonos-luidsprekers getest. We testen de draadloze luidsprekers altijd op de geluidskwaliteit, het gebruiksgemak, energiegebruik en meer. En van de echt draadloze boxjes die op een accu werken testen we ook de accuduur.

Sonos-draadloze speaker kopen

Ben je nu op zoek naar een klein boxje van Sonos of een flinke luidspreker? Het is handig om voordat je er een koopt over wat punten na te denken.

Wil je een Sonos-bluetooth speaker, waarmee je via bluetooth draadloos muziek van je smartphone, laptop of tablet afspeelt? Of wil je hem (ook) kunnen verbinden met wifi of een lijningang?

En wil je de draadloze Sonos-boxen alleen thuis gebruiken, of juist buitenshuis? Bij dat laatste kun je het best kiezen voor een kleine Sonos-box. Die zijn makkelijk mee te nemen.

Ook kun je nog aan andere eigenschappen denken. Bijvoorbeeld draadloos en handsfree kunnen bellen. Of het verbinden van meerdere draadloze Sonos-speakers aan elkaar, zodat je in stereo of surround kunt luisteren. Of in meerdere kamers tegelijk.

Tot slot kun je soms ook de kleur nog kiezen, want misschien heb je liever een witte dan een zwarte Sonos-luidspreker.

Sonos-draadloze speakers

In de vergelijker kun je op bovenstaande punten filteren, zodat je de ideale Sonos-speaker voor jou vindt. Vergelijk ze met elkaar op de testresultaten en de eigenschappen. En heb je hem gevonden? Dan kun je hem meteen online kopen in een webshop van je keuze.