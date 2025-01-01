SonosFive wit

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Sonos Five is een grote wifi-speaker voor thuisgebruik. Hij heeft een stekker waarmee je hem op het stopcontact aansluit. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Met multiroom verbind je de speaker ook met andere speakers van hetzelfde merk, om bijvoorbeeld in verschillende kamers af te spelen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De Sonos-speaker weegt 6,36 kilogram.