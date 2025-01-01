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SonosMove wit

In de uitvoering
  • Type draadloze speaker:  Wifi & bluetooth / met accu
  • Formaat:  Groot
  • Gewicht:  3,04 kg

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Accu
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Sonos Move is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. De speaker is waterbestendig en kan tegen zware regen en krachtige waterstralen. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook wifi waarmee je hem via de app op je thuisnetwerk kunt aansluiten. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. Je kunt zelf de batterij van de speaker vervangen. De Sonos-speaker weegt 3,036 kilogram.

Samenvatting

Type draadloze speaker
Wifi & bluetooth / met accu
Formaat
Groot
Gewicht
3,04 kg
Multiroom
Spraakassistent

Prijzen