Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Bose Portable Home Speaker is een draagbare bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Hij heeft een opgegeven vermogen van 15 Watt. De speaker heeft geen bescherming tegen water. Hij ondersteunt Spotify Connect en Apple Airplay 2 voor het rechtstreeks streamen van je muziek. Hij heeft ook wifi waarmee je hem via de app op je thuisnetwerk kunt aansluiten. Met de ingebouwde spraakassistent kun je de speaker met je stem bedienen. Er is een app waarmee je onder andere het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor extra bas. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Bose-speaker weegt 1,094 kilogram.