Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Marshall Kilburn II (Bluetooth) is een grote bluetooth-speaker met oplaadbare batterij. Door het grote formaat is hij vooral geschikt voor thuisgebruik. Hij heeft een opgegeven vermogen van 36 Watt. De speaker is spatwaterdicht en kan tegen een paar regendruppels. Je verbindt de speaker eenvoudig via bluetooth op je telefoon. Er zitten knoppen op de speaker waarmee je het geluid kunt aanpassen, bijvoorbeeld voor meer bas. Verder zit er een lijningang op voor een bekabelde muziekbron. De fabrikant levert een oplaadadapter mee. De batterij is niet door de gebruiker te vervangen. De Marshall-speaker weegt 2,434 kilogram.