Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze draadloze speaker van Marshall heeft geen accu en is bedoeld voor thuisgebruik. Het is een grote speaker. Hij kan daardoor beter muziek afspelen op hogere volumes dan kleine speakers. De speaker werkt alleen met bluetooth. Je kunt hem niet met je stem bedienen via een virtuele assistent. Ondersteuning voor muziekstreaming via Airplay (2) en Spotify Connect ontbreekt. Verder heeft deze speaker een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen. De speaker is onder andere te koop bij de webshop van Marshall zelf.